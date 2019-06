Hannover

Dieses Mädchen hat einen Plan: „Ich wollte ins Fernsehen“, sagt Anna (14) selbstbewusst. Die Neuntklässlerin der Leibnizschule ist Trampolinspringerin, deshalb machte sie vor zwei Jahren bei der RTL-Show „Big Bounce“ mit. Der große Sprung war es aber nicht: „Ich bin in der ersten Runde rausgeflogen. Aber es hat total viel Spaß gemacht. Und ich fand es spannend vor der Kamera.“ Die 14-Jährige hatte Blut geleckt – und suchte nach einem neuen TV-Projekt. Jetzt will sie die eine Hälfte des „Dreamteams“ werden, das der KiKA ab Montag, 24. Juni, in vier Live-Shows sucht.

In vier Sendungen hat das Publikum bereits einen Eindruck von allen 18 Kandidaten gewonnen – Mitte April gab es ein dreitägiges Kennenlern-Camp, übernachtet wurde in Stockbetten in strohgedeckten Jurten, Lagerfeuer, Nachtwanderung, Grillaktionen inklusive. Neun Mädchen und neun Jungen, die sich noch nie zuvor begegnet waren, mussten Aufgaben lösen, ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen, gemeinsam Herausforderungen meistern.

Kinderkanal setzt bei „ Dreamteam “ auf Harmonie

„Das war mega“, schwärmt Vincent (13), wenn er an die Tage zurückdenkt. „Anfangs konnte man sich die ganzen Namen gar nicht merken, aber nach kurzer Zeit fühlte es sich schon an wie eine Klassenfahrt.“ Der Siebtklässler, der das Kurt-Schwitters-Gymnasium besucht, ließ sich auf das Abenteuer ein: „Man muss sich auf fremde Menschen verlassen. Ich war der Erste, der den Leiterfall gewagt hat.“ Bei dieser Übung steht einer auf einer Leiter, lässt los – und wird von den anderen aufgefangen, weil sie mit ihren verschränkten Armen ein Fangnetz bilden.

Höher, schneller, weiter? Nicht beim „ Dreamteam“. „In unserer Show sind Empathie, Strategie und Spontanität gefragt“, erklärt Moderatorin Jessica Schöne (30), die zusammen mit Ex-Popstar Ben (38) durch die Show führt. Kein Gegen-, sondern eine Miteinander: „Es war ein Mega-Gruppengefühl“, lautet Vincents Bilanz. Das habe man vor allem gemerkt, als die Kandidaten ein Wasserleitungssystem mit verschiedenen Rohren aufbauen sollten, sich im Kletterpark gegenseitig absicherten, auf einer GPS-Tour herausfanden, wo die Stärken und Schwächen der Mitstreiter lagen.

Vincent: „Ich wusste, dass KiKA keine peinlichen Sachen zeigt“

Die Kameras waren immer mit dabei. „Anfangs hat mich das schon irritiert“, erinnert sich Anna. „Die haben uns sogar beim Frühstück gefilmt – das ist doch total langweilig.“ Die vier bisher gezeigten Sendungen haben die Hannover-Kandidaten aber vom Gegenteil überzeugt: „Ich wurde beim Leben gefilmt“, sagt Vincent ungläubig und muss bei dem offenbar absurden Gedanken den Kopf schütteln. Aber: „Manche Szenen waren hinterher doch lustiger, als ich sie in Erinnerung hatte.“ Sicher habe er sich immer gefühlt: „Ich wusste ja, dass der KiKA keine peinlichen Sachen zeigt.“

Erst auf der Rückreise merken sie, dass sie dasselbe Ziel haben

Doch ab Montag gehen Anna und Vincent live auf Sendung. Sind sie aufgeregt? Anna grübelt kurz. „Eigentlich nicht, ich weiß ja, was mich erwartet.“ Vincent hingegen, der zu den jüngsten Kandidaten zählt, ist schon ein bisschen mulmig: „Ich hab Schiss vor live – aber ich kann es kaum abwarten, die anderen wiederzusehen“. Nach den drei Tagen im Camp hatten sich Anna und Vincent ganz schnell wiedergesehen – „im Zug nach Hannover“, erzählt Anna und lacht. Im Eifer des Gefechts hatten beide gar nicht mitbekommen, dass sie aus derselben Stadt kommen. „Allerdings saßen wir auf der Rückreise im Ruheabteil.“ Die Lösung für die Hannover-Kandidaten: „Wir haben uns WhatsApp geschickt, obwohl wir nebeneinander saßen.“

HUCKEPACK DURCH DIE SHOW: 18 Kandidaten wollen am Ende ins „Dreamteam“ gewählt werden. Quelle: KiKA

Ein bisschen Konkurrenz wird ab 24. Juni wohl doch aufblitzen: In Qualifikationsrunden werden Punkte gesammelt, aber auch die TV-Zuschauer dürfen mit „Sympathiepunkten“ entscheiden, welche drei Zweier-Teams ins Finale am Donnerstag kommen. Das Siegerteam freut sich über einen Ausflug in einen Freizeitpark, alle sechs Finalisten dürfen sich etwas wünschen für ihr Hobby, mit dem sie sich auch für das „ Dreamteam“ beworben hatten.

Blaue Haare – ist Vincent ein Fan von Rezo?

Annas Hobby hört auf den Namen Hermine, mit der knuffigen Havaneser-Hündin übt die Sportskanone (Turnen, Badminton, Trampolin) Tricks. Vincent, der den blau-schwarzen Gürtel in Karate hat, wünscht sich Equipment fürs Beatboxen – auch in seinem Bewerbungsvideo für die Show hatte er bewiesen, dass man ohne Instrumente einen super Sound erzeugen kann. Für die Live-Shows hat der Junge mit dem blauen Schopf auch Farbe nachgelegt. Seit Youtuber Rezo (26) mit seiner „Zerstörung der CDU“ Furore gemacht hat, wird er bestimmt oft darauf angesprochen, oder? „Rezo mag ich. Aber blaue Haare fand ich schon immer ganz cool“, sagt er. Das gibt bestimmt „Sympathiepunkte“ vom Publikum!

„ Dreamteam“ läuft von 24. bis 27. Juni täglich ab 20 Uhr auf dem KiKA. Hier gibts das Video zum ersten Tag der Show, an dem sich die 18 Kandidaten kennenlernen:

Von Andrea Tratner