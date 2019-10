Giesel präsentiert Roman auf Frankfurter Buchmesse

Hannover

Als der Postbote das Paket mit ihrem Erstlingswerk brachte, fühlte sich Andrea Giesel (53) ein bisschen wie ein Kind an Weihnachten. „Du freust dich total, traust dich aber nicht richtig, es aufzumachen“, erinnert sie sich an den aufregenden Moment vor einigen Tagen. Als sie „Code Oscar“ (3H Group, 320 Seiten, 11,90 Euro) schließlich in den Händen hielt, „war ich einfach nur noch sauglücklich. Jetzt bin ich gespannt, wie es bei den Lesern ankommt.“

Einen ersten Eindruck wird sich die 53-Jährige um den heutigen Erscheinungstermin herum machen können: Giesel stellt ihr Debüt auf der morgen startenden Frankfurter Buchmesse vor. Das Buch ist laut Giesel „ein wenig autobiografisch“. Die Geschichte, die sie darin erzählt, „brodelte“ in ihr, seitdem sie Anfang der 1990er Jahre als junge Frau auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat. Genau wie ihre Hauptprotagonistin Tania als Rezeptionistin.

Die Story spielt während des Golfkriegs

Zunächst zur fiktiven Darstellerin: Tania geht in der Story an Bord des Kreuzfahrtschiffs „Royal Norway“, ist eine von 700 Crewmitgliedern. Zeitgleich marschieren amerikanische Streitkräfte in den Irak ein. Die Gefahr von Terrorangriffen betreffen auch das Passagierschiff, Tania spürt die Bedrohung. Dazu kommt noch ein persönliches Problem: Die junge Frau plagen seit Jugendjahren große Schamgefühle Juden gegenüber – an Bord befinden sich vor allem jüdische Passagiere. Trotz diverser (und packender) Unwägbarkeiten gelingt es ihr am Ende, ihren Frieden mit sich und den Schuldgefühle zu finden.

„Sie ist meine kleine Heldin“, nennt Autorin die Figur, um die sich in dem Buch alles dreht. Und während des Gesprächs mit der NP kristallisieren sich doch ganz schön viele Parallelen zu ihr heraus. Nach ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau ging Giesel auf ein Kreuzfahrtschiff (welches genau das gewesen ist, verrät sie nicht), schippert acht Monate lang als Rezeptionistin durch die Karibik.

Als ständiger Begleiter reisen allerdings nicht nur Abenteuerlust und Aufregung mit, sondern auch weniger schöne Emotionen: An Bord hat Giesel mit vielen Passagieren jüdischen Glaubens Kontakt. „Mir ist bei den Begegnungen klar geworden, dass ich Beklemmungen und ein unheimlich schlechtes Gewissen ihnen gegenüber habe.“

Aus Scham lernte sie viele Fremdsprachen

Nur zu gut erinnerte sie sich an die tragische Geschichte der Anne Frank, die erschreckenden Bilder aus dem Konzentrationslager Auschwitz hatten sich in ihren Kopf gebrannt. „Meine Generation war betroffen“, sagt Geisel heute. „Und diese Schuld klebte an mir. Die Schuld der bösen Deutschen.“ Giesel hatte Fremdsprachen gelernt, „auch aus dem Grund, um mich im Ausland akzentfrei bewegen zu können und nicht als Deutsche identifiziert zu werden.“

So wurde die Zeit auf dem Schiff letztlich zu einer heilsamen Erfahrung. „Ich war froh über die Begegnungen mit den Menschen jüdischen Glaubens. Endlich konnte ich einen normalen Zugang zu dem Thema finden.“

Die junge Frau beschäftigten viele weitere politische Themen: So konnte sie während ihrer Zeit auf dem Schiff nur schwer nachvollziehen, warum wegen drohender Terrorgefahr aufgrund des Golfkriegs unter anderem der Kölner Karnevalsumzug abgesagt wurde, „während der Superbowl in den USA stattfand“.

Und auch später, etwa während der Fußballweltmeisterschaften in jüngerer Vergangenheit, umtrieb sie das Gefühl dieser unverschuldeten Schuld: „Ich habe mich nie getraut, die schwarz-rot-goldene Fahne zu schwenken.“

Die Schuldgefühlen lösten sich beim Schreiben

Durch das Schreiben ihres Buches lösten sich die Schuldgefühle, offenbar ihr ganz persönlicher Weg, sich von ihnen zu befreien. Für die Arbeit an ihrem Roman, es waren gut vier Jahre, nutzte sie neben Statistiken zu Suiziden auf Kreuzfahrtschiffen vor allem ihre Tagebücher von damals: „Ich habe in der Zeit unheimlich viele Beobachtungen notiert – nicht nur die schönen“, erinnert sie sich.

„Code Oscar“ finalisierte sie übrigens an Bord eines Frachtschiffs, 24 Tage lang war sie von Hamburg in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires auf dem Wasser unterwegs. „Das Meer zieht mich noch heute an wie ein Magnet.“

*8. Dezember 1965 in Hannover. Sie wächst mit ihren Eltern (ihr Vater ist der Fotograf Joachim Giesel, 79) und zwei Brüdern im Zooviertel auf. 1984 macht sie an der Sophienschule ihr Abitur mit einem Schnitt von 2,4. Es folgt eineAusbildung zur Hotelfachfrau in Garmisch-Partenkirchen, im Anschluss arbeitet sie unter anderem im Züricher „ The Dolder Grand“. 1990 heuert sie auf einem Kreuzfahrtschiff an. 1992 fängt sie als Produktions- und Regieassistentin bei Sat.1 an, ist auch bei der Fernsehproduktionsfirma TV Plus tätig, ehe sie sich selbstständigmacht. Giesel ist unter anderem Locationscout, außerdem Motiv- und Aufnahmeleiterin bei bisher rund1000 Spiel- und Kinofilmen– etwa beim ZDF-Dreiteiler „Unsere Mütter, unsere Väter“ und dem Politthriller „Baltic Storm“ mit Donald Sutherland (84), Greta Scacchi (59) und Jürgen Prochnow (78). Giesel l

ebt in Waldheim und hat zwei Kinder, Rufus (24) und Rickie (22). www.teaming-timing.de

