Altkanzler-Gattin Schröder-Kim lässt sich beim NKR typisieren

Das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) hatte am Mittwoch prominenten Besuch: Soyeon Schröder-Kim ließ sich in Misburg typisieren. Die NP war exklusiv dabei, als Geschäftsführerin Marlena Robin-Winn der Ehefrau von Altkanzler Gerhard Schröder das Prozedere erläuterte.

Soyeon Schröder-Kim lässt sich für das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) in Hannover typisieren. Geschäftsführerin Marlena Robin-Winn nahm die Ehefrau von Altkanzler Gerhard Schröder in den Räumlichkeiten des NKR in Empfang. Quelle: Dröse