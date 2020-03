NP-Spieletest: aktuelle Titel und ein Klassiker

Hannover

Genug Zeit zum Spielen haben die meisten Menschen ja aktuell – aber was? NP-Spieleexperte Stefan Gohlisch kennt empfehlenswerte aktuelle Titel für die kleinsten Spieler, für Taktiker, für Kenner und für Familien.

Für Familien: „Andor Junior“

Was ist das? „Haltet zusammen und beschützt das Land“ steht auf der Packung. Gut: Da steht „das Land Andor“, aber wie dem auch sei: Helden kann es dieser Tage nicht genug geben, und zu einem solchen wird man in „Andor Junior“, dem neuesten Spross der „Die Legenden von Andor“-Familie. Die erzählt inzwischen in einer Trilogie von Spielen, jeweils mehreren Szenarien und dazu noch Erweiterungen ein gewaltiges Fantasy-Epos. Inka und Markus Brand haben das preisgekrönte Spiel von Michael Menzel für Menschen ab sieben Jahren heruntergebrochen. Da darf es etwas kleiner sein: Statt um die Rettung der Welt geht es hier vorerst nur um die von drei Wolfsjungen, die sich verirrt haben. Heldentum fängt halt im Kleinen an.

Wie spielt es sich? Die Brands haben viele der typischen „Andor“-Elemente bewahrt: Auch ihre „Junior“-Variante ist ein kooperatives Spiel. Auch hier schlüpfen die Teilnehmer in die Haut von Heldinnen und Helden (stets stehen beide Geschlechter zur Wahl). Und auch hier spielt der Tag-Nacht-Rhythmus eine große Rolle: Tagsüber erkunden die Figuren die Landschaft, lüften den Nebel, der sich darüber gelegt hat, finden und verwenden Gegenstände oder bekämpfen die (hier ziemlich niedlichen) Monstren, die sich in Andor tummeln.

Jede Aktion kostet Zeit in Form von Sonnenscheiben, von denen jeder Held unterschiedlich viele hat. Sind diese verbraucht, legt er sich schlafen – für seinen Spieler ist die Tagphase vorbei. Und in der Nacht werden die Monster aktiv: Sie bewegen sich. Neue kommen hinzu. Ein fieser Drache nähert sich der heimischen Burg. Bevor er sie erreicht, müssen die Wolfsjungen gefunden werden – doch vorher stehen je nach Szenario unterschiedliche Aufgaben an ...

Was taugt es? Das erste „Legenden von Andor“ wurde zum Kennerspiel des Jahres 2013 gekürt. Ein klassisches Kinderspiel ist auch die „Junior“-Variante nicht geworden, trotz des Titels und der Aufmachung. Dafür sind die taktischen Anforderungen doch sehr hoch. Aber: Es ist ein hervorragendes Familienspiel, bei dem Siebenjährige schon gut mitmischen können – kooperative Spiele leben vom Miteinander.

Inka und Markus Brand: „Andor Junior“. Kosmos, für zwei bis vier Spielende ab sieben Jahren, etwa 30 Euro.

Für Taktiker: „Nova Luna“

Was ist das? An manchen Spielen tüfteln die Autoren monate- oder sogar jahrelang. Andere sind Ergebnisse eines Geistesblitzes. Uwe Rosenberg genügte eine Partie von Corné van Moorsels „Habitats“; dann sei, erzählte er im Herbst auf der Spielemesse in Essen, „Nova Luna“ in seinem Kopf schon fertig gewesen. Er verband dessen abstraktes Legespiel mit der Spielereihenfolge-Mechanik seines eigenen „Patchwork“ – und weil Rosenberg ein netter Mensch ist, nennt er van Moorsel auf der Packung als Ko-Autoren.

Wie spielt es sich? Plättchen werden gelegt. Die haben unterschiedliche Eigenschaften, sind potenziell unterschiedlich viel Wert und kosten entsprechend: nämlich Felder, die man geht auf dem „Mondkreis“ – so viel Zugeständnis an das aufgestülpte lunare Thema muss sein. Das Problem: Dran ist immer derjenige, der am weitesten hinten steht. Man sucht also Plättchen, die möglichst wenig kosten und sich dennoch in der eigenen Ablage lohnen. Auf jedem Plättchen stehen nämlich Aufgaben: wie viele andere Plättchen welcher Farbe anliegen müssen. Die Besonderheit: Die zählen – auch, wenn um die Ecke gelegt – gemeinschaftlich. Und immer wenn man eine Aufgabe erfüllt hat, deckt man sie mit einer kleinen Scheibe. Und wer alle seine Scheiben ablegen konnte, gewinnt.

So weit, so einfach. Die Schwierigkeit liegt wie so oft im Detail: Wo lege ich welches Plättchen ab? Wie bilde ich am geschicktesten Flächen? Welches Plättchen nehme ich überhaupt? Gerade Anfänger haben das Bedürfnis, wirklich jede Aufgabe erfüllen zu wollen (was schlicht unmöglich ist) und das Spiel zu zergrübeln. Am meisten Vergnügen bereitet es jedoch, wenn man die rechte Waage aus Überlegung und Bauchgefühl findet – eine Aufgabe übrigens, der man sich auch in der Solo-Variante stellen kann. Und Spiele, die man zur Not auch alleine angehen kann, sind derzeit ja durchaus gefragt.

Was taugt es? Rosenberg hat aus einem interessanten Spiel ein überaus reizvolles gemacht. Man muss ein wenig Wartezeit aushalten können. Man muss auch in mehr als einer Hinsicht um die Ecke denken. Wer das mag, wird hier hervorragend bedient.

Uwe Rosenberg, Corné van Moorsel: „Nova Luna“. Edition Spielwiese (Vertrieb: Pegasus Spiele), für einen bis vier Spieler ab acht Jahren, etwa 25 Euro.

Für die Kleinsten: „Lucky Langhals“

Was ist das? Manchmal kommt es eben doch auf die Länge an: bei „Lucky Langhals“ (von Felix Beukemann: Haba, für zwei bis vier Spielende ab drei Jahren, etwa 11,50 Euro) nämlich. In diesem Spiel für Kinder ab drei Jahren wetteifern Giraffenfreunde darum, wer sich am meisten in die Höhe strecken kann.

Wie spielt es sich? Mit Kopf und Körper seiner Giraffe startet man ins Spiel. Wer dran ist, deckt ein Symbolplättchen auf und nimmt sich ein entsprechendes Halsplättchen aus der Tischmitte. Die sind unterschiedlich groß und zeigen auf der Rückseite ein kleines Stück Hals, das man in seine Giraffe einpuzzelt. Aber: Nur weil ein Plättchen besonders lang ist, heißt das nicht, dass es auch das Halsstück ist – manche legt man quer an. Wenn man denn unbedingt möchte, dass Kinder beim Spielen etwas lernen (das tun sie sowieso), dann das: dass manchmal der Schein trügt.

Was taugt es? Kinder, so heißt es, sind erst ab drei Jahren fit fürs Regelspiel. Leider gibt es wenig gute Titel für sie. Dieses ist einer: mit klarer Spielgeschichte, einfachen Regeln und überraschenden Erkenntnissen.

Für Kenner: „ Pandemie “

Was ist das? Ein zwölf Jahre alter Titel wird zum Spiel der Stunde: Die Standardversion von „ Pandemie“ (oder auch „Pandemic“) ist auf Monate hinaus ausverkauft. Erhältlich ist immerhin noch die schicke Jubiläumsedition von 2018 im schicken Notfallkoffer und hübschen Miniaturen. Als der Titel 2009 zum Spiel des Jahres nominiert wurde, gab es eine Diskussion, ob man mit einem Thema wie Seuchen so umgehen kann. Inzwischen hat sich offenbar die Erkenntnis durchgesetzt: Man kann, sehr gut sogar, wenn es so ernsthaft und dringlich passiert wie hier.

Wie spielt es sich? „ Pandemie“ ist ein kooperatives Spiel. Man schlüpft in die Rolle von Spezialisten wie Ärzten, Wissenschaftlern und Logistikern, die sich mit aller Kraft gegen die weltweite Ausweitung von Seuchen stemmen. Was sie tun können, ist in Aktionen organisiert. Sie reisen zum Beispiel um die Welt, um dort Seuchenherde einzudämmen. Sie errichten Forschungszentren, teilen Wissen, arbeiten an Gegenmitteln oder stellen sich unvorhergesehenen Ereignissen. Wo der Seuche nicht wirksam entgegengetreten wird, breitet sie sich weiter aus.

All das wird durch elegante Kartenmechanismen dargestellt – die sind einfach. Seinen Anspruch und seinen Reiz erhält „ Pandemie“ dadurch, wie sehr es hier auf Planung, gemeinsames Vorgehen und Absprachen ankommt. Nicht umsonst löste es einen Boom kooperativer Spiele für Erwachsene aus, ein Genre, das vorher vor allem im Kinderspiel-Bereich beliebt war. Etliche Ableger waren die Folge: Mit dem Prinzip von „ Pandemie“ konnten etwa schon die Horrorgestalten von H.P. Lovecrafts „Cthulhu“-Mythos oder Barbaren im alten Rom bekämpft werden. Die „Legacy“-Spiele der Reihe, bei der jede Partie Teil einer großen Erzählung ist, gehören zu den besten Spielen überhaupt.

Was taugt es? „ Pandemie“ ist das Paradebeispiel eines „serious game“, einen ernsthaften Spiels. Hier wird ein komplexes Thema verständlich heruntergebrochen. Es zeigt, wie ernst die Situation ist, wie sehr es auf Zusammenarbeit ankommt. Mehr kann ein Spiel kaum leisten.

Matt Leacock: „ Pandemie“. Z-Man Games (Vertrieb: Asmodee), für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahren, eigentlich etwa 35 Euro, in der Jubiläumsedition etwa 65 Euro.

Hannovers Spieleläden verkaufen weiter

Hannover große Fachgeschäfte für Spiele haben geschlossen – sie verkaufen aber immer noch.

Das Fantasy-In am Aegi ( Hildesheimer Straße 11, 0511/66 77 99, fantasy-in.de) betreibt ohnehin seit Jahren einen florierenden Online-Handel. Der läuft wie gehabt weiter. Hannoveraner können, wenn das Geschäft abgewickelt ist, ihre Ware auch am Ladenlokal abholen.

Allerlei Spielerei in der Calenberger Neustadt (Calenberger Esplanade 4B, 0511/306 93 04, allerleispielerei.de) berät auch gerne telefonisch. Regelmäßig schwingt sich Inhaber Volker Schäfer aufs Fahrrad und liefert aus – ausgestattet mit Atemschutzmaske, Einmalhandschuhen, Desinfektionsspray und mobilem EC-Gerät.

Nicht zu vergessen: Auch der lokale Buchhandel kann in der Regel Spiele bestellen und liefern.

Spiel des Jahres sucht schönste Spielerlebnisse

Der Verein Spiel des Jahres hat für die Zeit der Corona-bedingten Schulschließungswochen einen Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren Spielepakete gewinnen können.

Mitmachen ist einfach: die schönsten Spielerlebnisse in Bild und Wort dokumentieren und entweder an mail@spiel-des-jahres.de senden oder unter dem Hashtag „gemeinsamspielen!“ bei Instagram, Twitter oder Facebook veröffentlichen (natürlich mit Einverständnis der Eltern). Die Ergebnisse werden auf der Website von Spiel des Jahres gezeigt. Jede Woche werden die besten Einsendungen prämiert. Die Gewinner erhalten einen Gutschein, der in einem nahegelegenen Fachgeschäft eingelöst werden kann.

