Pflanzen statt Chemie: Hannoveraner revolutionieren Textilfärbeindustrie

Michel Mays (36) an Krebs erkrankte Mutter litt unter offenen Stellen an der Haut, bevor sie starb. Doch woher kamen die Wunden? „Wir dachten zunächst, sie hätte sich wund gelegen“, erinnert sich May. Auf die wahre Ursache kam lange niemand: Ihre Haut reagierte auf die schadstoffbelastete Bettwäsche, ihr Immunsystem war zu geschwächt, um sich gegen die chemischen Farbstoffe zu schützen. „Erst da habe ich begriffen, wie schädlich synthetische Textilfarbe für uns ist – erst recht für immunschwache Menschen oder sensible Haut.“

Ein Medizintechniker, eine kranke Mutter und eine schicksalhafte Entdeckung in Japan

Ein Schlüsselerlebnis für den Medizintechniker. Zu dieser Zeit lebte er aus beruflichen Gründen in Japan – und dort stieß er auf eine alte Textil-Färbetechnik der Samurai. Ganz ohne Chemie. Die Farbe: rein aus Pflanzen gewonnen. Aizome heißt diese alte Färbekunst – und sollte der Name von Mays bald gegründeten Start-up „ Aizome Bedding“ werden.

Sitzt in München fest: Michel May, Gründer von „Aizome Bedding“. Quelle: May

Er erlernte die Färbetechnik und wandelte den traditionellen Vorgang in ein modernes Verfahren um. Die Farbe gewann er aus der Indigo-Pflanze – deshalb ist die Bettwäsche, die er heute verkauft, blau. Doch bislang ist sie nur in den USA erhältlich. Dort brachte May 2018 das Produkt auf den Markt, weil er im gesundheitsbewussten Kalifornien die größte Nachfrage vermutete. Der nächste Schritt: Europa, Deutschland – Hannover.

Hannover soll das europäische Headquarter werden

Und da kommt Deniz Odabas (43) ins Spiel. Der Hannoveraner führt das Naturbetten-Geschäft „Coco-Mat“ in Bemerode. Dort soll bald erstmals die Aizome-Bettwäsche in Deutschland erhältlich sein, Hannover soll die europäische Zentrale der Firma werden. May: „ Hannover liegt ideal zentral.“

May hat sich Odabas mit Kalkül ins Boot geholt: „Ich komme aus der Medizintechnik und kenne mich mit Gesundheitsprodukten aus. Deniz ist Experte, wenn es um gesunden Schlaf geht.“ Die beiden bilden das ideale Aizome-Team, als Unterstützung haben sie sich den hannoverschen Marketing-Experten Oliver Beuning (56) ins Boot geholt.

Persönliche Schicksale führten May und Odabas zu „ Aizome “

Odabas war von dem Moment an begeistert, als er die Bettwäsche zum ersten Mal in seiner Hand fühlte. „Ich bin schon einige Jahre in dieser Branche und habe noch nie so etwas Weiches und Feines in der Hand gehabt.“ Für ihn ist der gesunde Schlaf das Wichtigste – auch bei ihm steckt ein persönliches Schicksal dahinter.

2002 hatte Odabas einen schweren Motorradunfall, litt danach an starken Rückenschmerzen. Bis er in einem Hotelbett des griechischen Naturbetten-Herstellers „Coco-Mat“ schlief und am Tag darauf zum ersten Mal seit Jahren symptomfrei war. Er bestellte sich das Bett für zuhause – und machte 2015 einen eigenen „Coco-Mat“-Store in Hannover auf. Seitdem verkauft der studierte Betriebswirt Betten, die ausschließlich aus Naturfasern bestehen. Jetzt fehlt nur noch eine Bettwäsche, die zum Konzept passt. Die Nachfrage danach sei groß, so Odabas.

„ Textilien sind zu einem Umweltproblem geworden“

Für May ist das logisch: „90 Prozent der Menschen haben Hautprobleme, leiden etwa unter Neurodermitis oder Exzemen. Und unsere Haut ist ständig mit schädlichen Textilien in Berührung“, so der 36-Jährige. „Ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir mit Schlafen – also in Berührung mit Bettwäsche. Hier sollte man ansetzen, verträglichere Textilien herzustellen.“

Also „ Aizome“. Das Problem: Die Bettwäsche muss zuerst für den europäischen Markt hergestellt werden, bislang haben die Decken und Kissen amerikanische Maße. Deshalb haben May, Odabas und Beuning nun ein Crowdfunding auf der Internet-Plattform „startnext“ gestartet. Und das läuft gut: Sie sind unter den erfolgreichsten zehn Kampagnen von 595. Und für den Green Product Award 2020 nominiert.

Indigo: Antibakteriell und hautpflegend

Denn die Bettwäsche ist nicht nur hautfreundlich und dank der Eigenschaften der Indigo-Pflanze antibakteriell, sondern auch nachhaltig, so May. Er stellt sie aus nachhaltigen, natürlichen und biologisch abbaubaren Materialien her. Ein großer Unterschied zur synthetischen Farbe, die ein Abfallprodukt von Erdöl ist, erklärt May. „ Textilien sind zu einem extrem großen Umweltproblem geworden.“

„Alleine 20 Prozent der Trinkwasserverschmutzung sind von der Textilfärbe-Industrie verursacht.“ Das Wasser, das für den Färbevorgang bei Aizome eingesetzt wird, wird anschließend zur Bewässerung der Färbe-Pflanzen genutzt. Gefärbt wird neben dem Indigo-Feld. In China. „Die Asiaten beherrschen diese Technik am besten“, so Asien-Fan May.

Original-Färbekunst in Japan: „Aizome Bedding“ bei einem Aizome-Workshop in Japan. Quelle: Aizome/Yulia Skogoreva

Bereits die Schwester seiner Großmutter lebte in China – alleine, als Geschäftsfrau. Die Begeisterung für den fernen Osten wurde ihm also in die Wiege gelegt. In Japan studierte er Politik und Wirtschaft, bevor er Medizintechniker und dann Unternehmer wurde. Heute ist er mit einer Japanerin liiert – und will mit einer traditionell-asiatischen Färbekunst die Textilfärbe-Industrie revolutionieren. May: „Vor der Industrialisierung haben die Menschen dort tausende Jahre so gefärbt. Es wird Zeit, ihre Technik zurückzuholen und bekannt zu machen.“

