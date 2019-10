So prägte Hannover den Adelsexperten Rolf Seelmann-Eggebert

Hannover

Mit seiner Tochter Adele stellt der 82-jährige Eggebert seine Biografie am 30. Oktober ab 19.30 Uhr in der Apostelkirche (Gretchenstraße 55) vor. Die NP sprach vorab mit dem Adelsexperten.

Herr Seelmann-Eggebert, Sie kennen nicht nur die Königshäuser aus dem Effeff, sondern eigentlich auch Hannover, oder?

So ziemlich. Ich bin 1945, da war ich acht Jahre alt, nach Hannover gekommen, habe am KWR, dem Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium, ein Aufnahmeprüfung absolviert. Damals war das nicht so einfach, es gab wenig Schulraum und große Klassen.

Woran in Ihrer Schulzeit erinnern Sie sich gern?

Meine Schule hat deutlich mehr gemacht als eine Schule tun muss. Mein Lehrer hat immer gesagt: Wer Griechisch und Latein lernt, der muss auch mal in die Länder fahren, in denen die Sprache gesprochen wird – oder wurde. Also sind wir 1953 von Hannover nach Griechenland gefahren, mit dem Autobus! Ein großes Abenteuer war das. 1955 machten wir eine Reise nach Italien, nach Sizilien. Wenn Sie mich und meine Klassenkameraden fragen, dann waren das ganz gewiss besondere Ereignisse.

Im Prinzip war unsere Stadt auch Ihr Sprungbrett nach England, oder?

Das kann man so sagen. Von Hannover aus bekam ich über meine Eltern einen Draht nach London zu meinem Schreibfreund David. Über den Austausch hinaus entstand eine private Freundschaft. Und dann war Hannover schon damals Partnerstadt von Bristol. Ich bewarb mich an der dortigen Universität und studierte ein Jahr in England. In dieser Zeit habe ich die zehn Partnerstädte Deutschlands – vorwiegend niedersächsische Städte – in England besucht.

Viele Wissen gar nicht, dass ihr „Königsfritze“, wie Sie gern mal genannt werden, zunächst als Krisen- und Kriegsreporter tätig war.

Das kommt darauf an, wie alt man ist (lacht). Zu Beginn meiner journalistischen Karriere bin ich tatsächlich nach Afrika gegangen – und geblieben. Durch eine Reise hatte ich den Kontinent kennengelernt, die Erfahrung hat eingeschlagen wie ein Blitz. Als ich mich intensiver mit den ganzen Umständen dort beschäftigt hatte, merkte ich schnell: Von der Materie verstehst du ja nichts, sieh zu, dass du das hinkriegst, sagte ich zu mir. Damals war ich Reportageleiter im NDR-Funkhaus.

Und wie kam es zu dem ungewöhnlichen Sprung in der Branche?

Das war tatsächlich nicht zu erwarten. Die Leute hatten mein Interesse für Afrika und Themen wie Entwicklungshilfe mitbekommen, für Reportagen wurde ich auch mit dem Deutschen Journalistenpreis ausgezeichnet. Jedenfalls ging ich nach London und bemerkte rasch, das wir in Deutschland wenig Ahnung davon haben, wie ein Königshaus agiert. Kein Wunder, wir wussten wenig über Monarchien, hatten unsere ja mit dem Ende des Ersten Weltkrieg verloren.

Wie machte sich diese Ahnungslosigkeit bemerkbar?

Medien sind der Aufgabe, über dieses Thema zu berichten, nicht gerecht geworden, es fand eher unter ferner liefen statt.

Das zu ändern, daran waren Sie maßgeblich beteiligt.

Ich wollte Zuschauer und Zuhörer unterrichten, habe mit dem Vierteiler „Royalty“ über das Jahr 1985 im englischen Königshaus berichtet. Und dies habe ich dann aus Hamburg bis zu meiner Pensionierung weiter betrieben. Die Quoten stimmten, es machte Spaß. Es war absolut keine vorgegebene Aufgabe.

Was hat Sie an den unterschiedlichen Königshäusern vor allem interessiert?

Das Thema lässt sich auf eine einfache Formel bringen: Nur ein Königshaus, das mit der Zeit geht, hat Zukunft. Wenn man als König oder Königskind überleben will, braucht man eine gute Ausbildung. Heute werden keine Privatschulen mehr besucht, sondern öffentliche.

Es ist scheinbar modern, ein normales Leben zu führen: Adlige heiraten Bürgerliche, Royals mischen sich unters Volk.

Die letzte Geschichte war, dass der schwedische König seine Familie verkleinert hat. So kostet es den Staat weniger Geld, die Kinder verdienen ihr eigenes. Auch das gehört eben dazu, wenn man mit der Zeit geht.

Mögen sich: Der Adelsexperte und Königin Sylvia von Schweden. Quelle: privat

Kann es sein, dass einige sich auch von den Zwängen frei machen wollen, etwa Prinz Harry? Reportagen wie die über seine Frau Meghan sind doch ungewöhnlich. So wie seine Äußerung, dass er sich nicht mehr so gut mit seinem Bruder William versteht.

Es ist tatsächlich ungewöhnlich, dass er das in der Öffentlichkeit austrägt. Aber: Es entspricht dem Temperament von Harry. Er will die Berichterstattung der Medien nicht einfach auf sich und den Schultern seiner Frau sitzen lassen. Es hat ihn getroffen, was alles behauptet wurde. Ob es geschickt war, das so zu tun, ist eine andere Frage – immerhin ist der Enkel der Queen. Ich bin mir sicher, dass sich Harry vorher keinen Rat eingeholt hat. Er ist ein Mann, der einfach macht.

Auch bei uns wird ein Streit teilweise öffentlich ausgetragen: Der zwischen Ernst August senior und dem Junior im Welfenhaus.

Ich habe beide mal kennengelernt. Der Junior ist ein Netter, sein Vater schwierig. Aber das wissen die Niedersachsen wohl besser als.

Staatsbesuch 2015: Seelmann-Eggebert begrüßt die Queen mit ihrem Mann Philip (rechts) in Anwesenheit von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck. Quelle: dpa

Die Queen dürften Sie locker 20-mal getroffen haben, Sie hat Sie sogar mit einem Ritterorden ausgezeichnet. Sie sagen: Ich bin nicht sicher, ob sie weiß, wer ich bin. Stapeln Sie da nicht ein bisschen tief?

Nein. Sie müssen sich mal vorstellen, dass sie im Schnitt 300 Hände schüttelt – und Sie waren der Erste. Kaum jemand auf der Welt kennt mehr Menschen als die Queen, was auch schon mal daran liegt, dass sie schon so lange im Amt ist. Ich halte es jedenfalls für ausgeschlossen, dass ich zur Kenntnis genommen werde.

Rolf Seelmann-Eggebert stellt mit seiner Tochter Adele am 30. Oktober um 19.30 Uhr in der Apostelkirche (Gretchenstraße 55) sein Buch „In Hütten und Palästen“ (Kösel, 208 Seiten, 20 Euro) vor. Tickets kosten zehn Euro.

Von Mirjana Cvjetkovic