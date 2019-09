Ab 2020 - Neues Hotel mit Kunst und Musik am Aegi Im ehemaligen Allianz-Gebäude am Aegi in Hannover eröffnet die Lindner-Hotels AG aus Düsseldorf im Januar 2020 ein „Me and all Hotel“. Das Besondere: Künstler aus Hannover geben dort dann öffentliche Konzerte, Lesungen und Partys.

START IM JANUAR 2020: Die junge Linie „Me and all Hotel“ zieht mit 165 Zimmern an den Aegi. Quelle: Me and all Hotel