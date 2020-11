Hannover

Das Fußballtraining fällt seit Wochen aus, Ballett, Handball, Schwimmkurse – im Corona-Lockdown fehlt vielen Kindern der Ausgleich durch Sport. Kinder- und Jugendcoach Sascha Wichert geht es aber um mehr als Bewegung. Er ist Geschäftsführer und Trainer beim Post-Sportverein PSH Hannover, hat sich intensiv mit „ Brainsport“ beschäftigt – dabei geht es um eine Kombination aus körperlicher und geistiger Fitness. „Gehirn und Bewegung werden miteinander verknüpft. Vor allem wird bei „ Brainsport“ auch darauf geachtet, dass in der Bewegung die linke und rechte Gehirnhälfte zusammen gefordert werden. So werden sie auch enger vernetzt – und das wirkt sich wieder positiv auf die geistige Fitness aus.“

Als gelernter Kinder- und Jugendcoach kennt Wichert die Sorgen der Kinder gut: Oft kommen sie frustriert, gestresst oder unausgeglichen zum Training. Der Erfolgs- und Leistungsstress, den Kinder heutzutage ausgesetzt sind, sei enorm. „Ich achte darauf, dass sie im Training erstmal ihren Kopf frei bekommen und sich selbst wieder spüren können. Nur wer mit sich selbst im Gleichgewicht ist, kann sich auch auf andere Dinge konzentrieren“, sagt der Coach. So werden beim ihm Geist, Körper – und auch die Seele trainiert. Wichert, dem die mentale Stärke seiner Schützlinge wichtig ist, betont: „Es ist nicht schlimm, wenn etwas nicht gleich klappt, die Kinder sollen sich auch nicht mit anderen vergleichen, sondern einfach sich selbst erproben. Spüren, wie sie besser werden und das als Stärkung in ihren Alltag mitnehmen.“

Übung 1: Das Reaktionsspiel

Schnelles Denken, schnelles Laufen – Jan muss das richtige Förmchen anschlagen. Quelle: Florian Petrow

Hier ist schnelles Denken und Laufen gefragt: Auf dem Feld hat Coach Sascha Wichert vier Hütchen mit unterschiedlichen Farben verteilt. Sobald er eine Farbe ruft, rennt Jan zu dem entsprechenden Punkt und schlägt ihn ab. Und schon hört der Elfjährige die nächste Farbe – wo ist sie noch gleich? „Schwieriger wird es, wenn man den Farben zum Beispiel Tiere zuweist. Blau ist dann ein Tiger und gelb der Fisch. Wenn ich dann ein Tier rufe, muss das Gehirn den Namen erst einmal in die Farbe übersetzen“, erklärt Sascha Wichert. Eine weitere Steigerung sind Zahlen, die den Förmchen zugewiesen werden. Das kann man auch noch steigern, indem man Rechenaufgaben stellt, die als Ergebnis die festgelegte Zahl benennen.

Übung 2: Achten Malen

Wenn die linke Hand etwas anderes macht, als die rechte. Quelle: Florian Petrow

Dass die linke Seite etwas anderes machen soll, als die rechte Seite sind wir im Alltag nicht gewöhnt. Aber genau das fördert besonders die Vernetzung der Gehirnhälften. Zuerst steht Jan auf einem Bein. Das kann er gut, daher gibt sein Coach die Anweisung, die Augen dabei zuzumachen. Viele Kinder merken schon jetzt, dass der Gleichgewichtssinn mehr gefordert wird. Noch schwieriger wird es, wenn es dazu den Kopf in den Nacken liegt. „Dann glaubt unser Gehirn, dass wir liegen“, erklärt Sascha Wichert das Phänomen, warum viele dabei ins Schwanken kommen. Eine andere Herausforderung ist, mit dem linken Fuß und der rechten Hand jeweils in entgegengesetzte Richtungen eine liegende Acht in die Luft zu malen. Klappt das gut, kann das Kind nach 30 bis 40 Sekunden die Seiten wechseln. Zum Abschluss kann das Kind probieren, mit der einen Hand einen Ball hoch zu werfen und zu fangen, mit der anderen mit einem Tuch eine Acht in die Luft zu malen. „Das Tuch reagiert langsamer, der Ball ist schneller – diese Umstellungsfähigkeit fordert heraus“, sagt Wichert.

Übung 3: Jonglieren mit Bällen und Tüchern

Konzentration: Jan jongliert mit federleichten Luftballons. Quelle: Florian Petrow

Wer regelmäßig jongliert, trainiert seine räumliche Vorstellungskraft, steigert die Konzentrationsfähigkeit, das Gleichgewichtsgefühl und die motorische Fitness. „Zuerst üben wir mit zwei Bällen. Wir werfen sie gleichzeitig hoch und fangen sie wieder. In der zweiten Schwierigkeitsstufe überkreuzen wir die Hände und werfen“, erklärt Sascha Wichert. Anschließend wird das Jonglieren mit Tüchern geübt. Die Tücher schweben langsam durch die Luft, so hat das Kind etwas Zeit. Schwieriger wird es schon mit Luftballons. Wer schafft es, drei Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten?

Drei Bälle zu jonglieren ist dann die Königsklasse. Doch zur Beruhigung: Schon beim Training setzt der Lerneffekt der Gehirnzellen ein. „Die meisten können jonglieren, wenn sie gezielt 45 Minuten am Stück üben“, weiß Sascha Wichert. Wie gesagt: Man muss nur immer schön am Ball bleiben!

Übung 4: Rund um die Hütchen

Die Herausforderung: Jonglieren und gleichzeitig laufen. Quelle: Florian Petrow

Eine Übung, die Bewegung, Konzentration und Geschicklichkeit erfordert, ist das Jonglieren und gleichzeitige Laufen. Coach Sascha Wichert hat dazu zwei Verkehrshütchen aufgestellt, um die Jan in einer Acht herumlaufen soll. Man kann aber auch Stühle oder andere Gegenstände nehmen. Als Einstiegsübungen soll das Kind beim Laufen einen Ball prellen. Gelingt das gut, kann das Kind beim Laufen zwei Bälle immer wieder hoch in die Luft werfen und fangen.

Nicht den Kopf hängen lassen, wenn es nicht läuft! „Die Kinder lernen bei diesen Übungen auch, dass es gar nicht schlimm ist, wenn es mal nicht klappt. Mit der Zeit erleben sie auch ihre Erfolge.“

Übung 5: Powerhüpfen an der Leiter

Fitnesstraining an der Leiter. Quelle: Florian Petrow

Im Training setzt Sascha Wichert die Leiter ein, um einen Bruch zu schaffen: „Sie ist ideal, um Stress abzubauen. Wenn Kinder hibbelig, frustriert oder unkonzentriert sind, lasse ich sie über die Leiter hüpfen. So werden sie wieder frei im Kopf“, sagt der Coach.

Über die Sprossen der Leiter kann man die Kinder in vielen Varianten springen lassen: Durchtippeln, in die Zwischenräume mit geschlossenen Beinen hüpfen, auf einem Bein hinken, von einem Feld nach außen und wieder nach innen hüpfen und vieles mehr. „Hier üben wir perfekt Koordination in Bewegung“, sagt Wichert.

„Laufen“ in der Plank-Position ist eine athletische Übung. Quelle: Florian Petrow

Ein intensives Athletiktraining ist, in der Plank-Position (Foto unten) seitlich die Leiter zu durchlaufen. Tipp: Man kann auch Kreidestriche auf den Boden malen oder die Zwischenräume von Pflastersteinen als Begrenzungen nehmen.

Übung 6: Seilspringen

Viele Varianten gibt es beim Seilspringen. Quelle: Florian Petrow

Gerade im Winter kommt Bewegung oft zu kurz. Vor allem jetzt, wenn auch der Vereinssport fehlt. Mit dem Seil können die Kinder sich auf kleinem Raum so richtig auspowern. Zuerst können sie den einfachen Seilsprung üben. Wie viele Umdrehungen schaffen sie? Können sie auch laufen statt springen? Oder tippeln? Wer schafft es, das Seil rückwärts zu schwingen und zu springen oder vorne zu überkreuzen? Die Sprungkraft richtig gefordert wird beim Doppeldurchschlag. Tipp: Als Springseil kann man sich auch günstige Taue aus dem Campingladen in der entsprechenden Länge abschneiden lassen.

Übung 7: Fingerspaß

Hier gibts Knoten in den Fingern und im Kopf. Quelle: Florian Petrow

Bei dieser Übung kann viel gelacht werden. Denn es erleichtert sehr, wenn man merkt, wie sich beim Fingerturnen das Gehirn verknotet: An der rechten Hand streckt Jan aus der Faust heraus nur den Zeigefinger und den kleinen Finger hoch, an der linken Hand formt er mit Zeige- und Mittelfinger ein V.

Das ist noch einfach, doch jetzt werden die Hände gewechselt – und zwar gleichzeitig! Die rechte Hand übernimmt die Fingerfigur der linken und umgekehrt. Tipp: Am besten erst langsam üben lassen, dann die Geschwindigkeit steigern. „Hier ist viel Konzentration und Ausdauer beim Üben gefragt“, sagt Wichert.

Leichtere Variante: Daumen und Zeigefinger der einen Hand formen ein O, bei der anderen Seite wird der Daumen hochgestreckt.

Von Maike Jacobs