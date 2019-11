Einbruch! 30.000 Euro Schaden in Rolf Eisenmengers „Lo & Go“

Hannover

Nach dem nächtlichen Schreck folgte ziemlich rasch der Ärger: „Wer macht so etwas? Und warum? Wie respektlos kann man sein?“ Rolf Eisenmenger (65) ist immer noch sauer – Unbekannte haben in der Nacht zu vergangenen Sonnabend die Scheibe seines Geschäfts „Lo & Go“ an der Windmühlenstraße eingeschlagen und alles mitgehen lassen, was sie auf die Schnelle einsammeln konnten.

Ihre Beute: Unter anderem Jacken aus speziellem Tweed und 15 Paar hochwertige Schuhe – „jeweils im Wert zwischen 300 und 500 Euro“, so der Herrenausstatter. Den gesamten Schaden beziffert Eisenmenger auf um die 30.000 Euro.

Nachts um drei Uhr schrillt der Alarm

Zerstört: Die Einbrecher warfen eine Scheibe des Ladens ein. Quelle: privat

Als der Wachdienst von der internen Alarmanlage alarmiert worden war, rief er zunächst die Polizei, dann den Geschäftsmann an. Der fuhr dann nachts um drei Uhr in die Innenstadt, machte sich selbst ein Bild von dem Ausmaß. „Es war nicht schön, so geweckt zu werden.“ Der Tag danach war dann von Aufräumarbeiten geprägt. Das provisorische Notfenster wurde inzwischen durch eine richtige Scheibe ausgetauscht.

Was den 65-Jährigen außerdem wurmt, ist, dass er deshalb die Premiere des Film „Schrei der Bäume“ in Berlin verpasst hat. „Wir haben das Projekt unterstützt“, so Eisenmenger über den Film, der das Thema Kindesmissbrauch behandelt. Unter anderem wirken da die Schauspieler Ingo Kantorek (†44) und Sven Martinek (55) mit, letzterer hatte sich von Eisenmenger in seinem Geschäft in Hannover einkleiden lassen.

Schauspieler Sven Martinek (links) ließ sich von Rolf Eisenmenger einkleiden. Quelle: spalte

Von Mirjana Cvjetkovic