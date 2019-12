Schön schrill: 25 Jahre Crunchy X-mas im Tak

Hannover

Es hat schon Vorteile, wenn zumindest die Standardnummern seit 28 Jahren immer die gleichen sind. Wenn man sich nämlich bei der Probe der neuen Szenen vor Lachen mal wieder nicht einkriegen kann und das ganze Gekicher von der Zeit abgeht, dann hat man wenigstens die alten Acts sicher drauf.

Wobei - auch nicht immer. Es ist etwa fünf Jahre her, da versagte bei Fred Meier-Klocker (72) nicht die Stimme, aber für einen Moment das Gedächtnis. „Ich habe die Parodie des Schlagerfuzzis mit ,Über sieben Brücken musst du gehn’ gefühlt hunderttausend Mal gesungen. Aber plötzlich hatte ich einen Blackout auf der Bühne.“ Das machte aber nichts. Das Publikum kannte den Text, sang leidenschaftlich mit und „hat mir sofort auf die Sprünge geholfen“.

Das Ensemble und die Gäste kennen sich

So ist es eben, wenn man seit 25 Jahren immer zur Weihnachtszeit die Leute ins Theater am Küchengarten ( Tak) ruft und oft die gleichen Gäste oder mittlerweile deren Kinder kommen. „Crunchy X-mas“ (Achtung: nicht Christmas, das X wird wirklich gesprochen) heißt die Revue im Tak in der fast immer selben Besetzung – „ Weihnachten für Randgruppen“.

„Die Hebebühne“ macht seit 25 Jahren „Crunchy X-mas“ im TAK: Holger Kirleis, Bengt Kiene, Barbara Koch, Birgit Hahnheiser und Fred Meier-Klocker (von links). Quelle: Wilde

Wer steckt dahinter? Fred Meier-Klocker, Bengt Kiene (64), Holger Kirleis (62), Barbara Koch (63) und die „erst“ vor 16 Jahren dazu gestoßene Birgit Hahnheiser (56) nehmen Politik, Kirche und Gesellschaft mit Gesang, Spiel und Tanz als freies Ensemble „ Hebebühne“ aufs Korn. Das Vergnügen ist beiderseits: „Die Stammgäste wollen, dass die Show immer gleich bleibt“, merkt Bengt Kiene an, während er sich für die Probe zurechtmacht als seine Lieblingsfigur „die olle Hertha“, Anführerin der Nutten. Nur „betrunkene Betriebsausflüge sind der Horror“, haben die Kabarettisten in den Jahren lernen müssen.

Eine Lieblingsziel ist die katholische Kirche

Für die Randgruppen-Revue gilt: Politische Korrektheit gibt wunderbar viel Stoff her, bigotte Politiker ebenfalls und Kienes Lieblingsziel bleibt auch nach einem viertel Jahrhundert „die katholische Kirche“. Apropos Stoff: So manche Kostüme sind ebenfalls schon 25 Jahre alt, „natürlich waschen wir die zwischendurch“, beteuert Meier-Klocker. Und natürlich hat sich die Truppe ein „no go“ geschworen: „Man macht sich nicht lustig über Menschen, denen es ohnehin schon dreckig geht“, so Barbara Koch, die auch bei „Herzen in Terzen“ singt und sich selbst als „sehr schrill, sehr blond und eine fanatische Brillensammlerin“ beschreibt.

Und so intern? Ja, man neckt sich, man meckert sich auch schon mal an, „es gab auch schon Geschrei und Tränen“, verrät Fred Meier-Klocker, den Hannoveraner auch als schlagersingenden Freddy Caruso kennen und Nordseeurlauber als Wattkutschenfahrer in Cuxhaven. „Aber wir waren nie soweit, dass wir alles hinschmeißen wollten.“

So kennt man ihn in Cuxhaven: Fred Meier-Klocker alias Freddy Caruso fährt Wattwagen. Quelle: Poellath

Im Gegenteil: „Wir haben ein wirkliches Miteinander, wir treffen uns auch privat“, sagt Fred Meier-Klocker. Und das gelte auch auf der Bühne – auch wenn der eine mal mehr beklatscht wird als die andere. Die ausgebildete Sopranistin Birgit Hahnheiser, die an der Uni Hildesheim Gesang unterrichtet, weiß das zu schätzen. „Wir sind keine Konkurrenten auf der Bühne, wir sind solidarisch, wir fiebern mit, wenn einer mal einen Hänger hat und helfen uns gegenseitig.“

Das Credo: „Nehm’n Se ‘n Alten“

Man ist sich eben vertraut. Ein Vierteljahrhundert schweißt zusammen, das gilt für Ensemble und Publikum gleichermaßen. Oder wie Fred Meier-Klocker seit 25 Jahren singt: „Nehm‘n Se ‘n Alten, nehm‘n Se ‘n Alten! Der küsst voller Liebesqual, denn er denkt bei jedem Kusse: 's ist vielleicht das letzte Mal!"

Die schrille Revue mit der Nonnen, Nutten und Muttersöhnchen wird Hannover mit Sicherheit noch lange erhalten bleiben, dieses Jahr vom 11. (ab 20 Uhr) bis 15. Dezember, dann schon um 18.30 Uhr, Karten kosten 22 Euro.

Weihnachten für Randgruppen – dieser Videozusammenschnitt ist zwar schon sechs Jahre alt, vermittelt aber einen Eindruck von der Show:

Von Petra Rückerl