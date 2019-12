Weihnachten: In diesen Geschenken steckt viel Liebe

Hannover

Heiligabend will man strahlende Augen der Liebsten sehen. Geschenke sollen das Herz berühren, den Geschmack treffen, Liebe vermitteln. In der Vorweihnachtszeit geben NP-Redakteure Tipps, in welchen Shops in der City oder in den Stadtteilen kreative und ausgefallene Produkte zu finden sind.

Bis 22. Dezember ist auch der Weihnachtsmarkt in der Altstadt eine Fundgrube: Kunsthandwerk, individuelle Produkte oder klassische Geschenke lassen sich bei einem Bummel mit Glühwein und Bratwurst quasi nebenbei entdecken. Geöffnet sind die Stände täglich von elf bis 21 Uhr.

Das sind unsere elf Tipps in Folge vier der Serie mit Geschenke-Tipps.

Aus Liebe zu Beton

Kerzenständer aus Beton Quelle: Christian Behrens

Beton kennen die meisten nur als kalten Baustoff. Florian Dachauer und Elroy Slowy sehen das ganz anders – für sie ist Beton kreativ- künstlerisches Material. Die beiden Architekten haben das Label „Hartgut.buntbeton“ gegründet und so lange entworfen, verworfen, experimentiert und entwickelt, bis sie ihr Lieblingsmaterial in verschiedenen Farben zu wunderschönen Objekt formen konnten.

Diese Kerzenständer bringen Licht in die Weihnachtszeit – und Vielfalt. Denn sie lassen sich zu einem Kreis zusammenfügen, als Welle, gerade Linie, einzeln oder zu vielen auf den Tisch verteilen. Zwölf Euro kostet ein Betonfuß inklusive Kerze im Concept Store.

Ohrstecker aus Beton. Quelle: Christian Behrens

Begehrt sind auch Ohrstecker aus Buntbeton. Die Fassung ist 925er Silber oder vergoldetes Silber. Der Schmuck in verschiedenen Größen kostet zwischen 28 und 44 Euro.

Aus Liebe zum Stil

Armbänder. Quelle: Christian Behrens

In Form, Stil und Farbe ganz verschiedene Lederarmbänder für Männer und Frauen bietet Bicakci Sahpaz auf dem Weihnachtsmarkt an. Das Beste: Man kann sich das Armband bei ihm individuell anfertigen lassen. Außerdem kann er Namen oder Botschaften auf breite Bänder einstanzen. Praktisch: „Eltern lassen gern ihre Handynummer auf ein Band für ihr Kind prägen, falls die Kleinen mal verloren gehen“, erklärt Sahpaz. Die Lederarmbänder kosten an seinem Stand (auf Höhe der Buchhandlung an der Marktkirche) ab 14 Euro.

Aus Liebe zu Schätzen

Schatztruhen. Quelle: Christian Behrens

Immer einen guten Spruch parat haben „Mr & Mrs Panda“ parat. Den drucken oder malen sie mit fröhlichen Bildern auf Tassen, Tücher, Wärmflaschen, Sets – oder auf Kisten aus Holz. Diese haben unterschiedliche Größen, die kleinste mit 19 mal 12 Zentimetern kostet 16,90 Euro. In ihr kann man liebste Schätze verstecken. Wer nachhaltig denkt, kann Heiligabend aber auch Weihnachtsüberraschungen hineinlegen. So spart man Geschenkpapier und hat gleich noch eine Botschaft. Denn manchmal sind es doch „die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen“.

Aus Liebe zu Glitzer

Kameratasche. Quelle: Jacobs

Immer mit einem gewissen Augenzwinkern sind die Produkte von „Mimi und Lula“ zu verstehen. Für Natascha Hodson und Nicola Byrne, den Gründerinnen der Marke, kann es nicht genug glitzern und funkeln. 2017 haben sie das Label gegründet, das viele fröhliche Accessoires für kleine Prinzessinen bietet. Die „ Kamera“ mit maximalem Bling-Bling ist in Wahrheit eine kleine flache Tasche – ideal als Brustbeutel zu tragen. Hinein passen Münzen, Haarspangen, Haargummis oder der Hausschlüssel. 19,90 Euro kostet die Tasche bei „Poggi Little Looks“.

Aus Liebe zum Design

Betonschale. Quelle: Christian Behrens

Diese Schalen sind das ideale Geschenk für Menschen, die bereits alles besitzen. „Betoniert“ heißt das Designerlabel, die Brüder Nils und Eric Buhles – sie kommen aus Hannover und Ingolstadt – haben es gerade erst gegründet. Die Schalen sind handgefertigt aus Beton. Die schlichte Form wirkt beruhigend und pur, die in Neonfarbe gefärbte Innenseite der Schale vermittelt das Gefühl, in eine unendliche Tiefe zu schauen. 125 Euro kosten die großen Schalen im Concept Store.

Aus Liebe zur Natur

Samenkalender. Quelle: Christian Behrens

Von diesem Kalender hat man ganz lange etwas. Denn in die Monatsseiten sind passend zur Jahreszeit seltene, besondere Samen eingeklebt. Am Ende des Monats zerreißt man die Kalenderseite in kleine Teile und pflanzt sie ein. Das Papier ist Recycle-Ware aus Feldabfällen und löst sich auf, so dass die Bio-Samen sprießen können. 25 bis 35 Euro kostet der Kalender – je nach Samenauswahl an Stand H 41 auf dem Weihnachtsmarkt.

Aus Liebe zum Spiel

Jonglierbälle. Quelle: Hersteller

Sie sehen so schön aus, dass man am liebsten gleich alle in die Luft werfen würde. Aber ein wenig Übung braucht es schon, bevor die Jonglierbälle tatsächlich geordnet geworfen und auch wieder gefangen werden. Aber vielleicht ist das genau die Beschäftigung, die Kinder nach der aufregenden Bescherung an Heiligabend brauchen. Die Bälle der französischen Marke „Rateteam!“ liegen prima in der Hand und haben einen Durchmesser von fünf Zentimeter. Es gibt sie sehr hübsch eingepackt in Dreiersets bei Lia’s für 14,90 Euro.

Aus Liebe zum Training

Trainingshandtuch. Quelle: Hersteller

Wohin mit den Siebensachen im Fitness-Studio? Das „Towell Pro“ der Firma Stryve hat die Lösung für Spindschlüssel und Smartphone: Im Handtuch integriert ist eine Tasche mit Reißverschluss, in einer Netztasche kann man das Handy unterbringen – und problemlos bedienen. Mit den Maßen 105 mal 42 Zentimeter ist das Tuch darauf zugeschneidert, den Schweiß von Trainingsgeräten fernzuhalten. Dank eines Magnetclips verrutscht auch nichts. „Towell Pro“ gibt es in verschiedenen Farben für 29,95 bei Intersport Voswinkel.

Aus Liebe zur Pause

Flipstick. Quelle: Katrin Kutter

Ein bunter Spazierstock, der gleichzeitig eine prima Sitzgelegenheit ist: Der „Flipstick“ ist beliebt bei Jägern und Anglern, Festivalbesucher schätzen ihn für Konzertpausen, Senioren ist er eine unschätzbare Hilfe bei Ausflügen. Die Nibelungenapotheke in der Südstadt führt die faltbare Gehhilfe, die sonst nur online zu beziehen ist. Je nach Größe und Ausführung kostet der Flipstick 35,90 bis 64,90 Euro. Es gibt für die Wintermonate sogar ein Modell mit Eiskralle am Stockende.

Aus Liebe zur Handarbeit

Vrida-Taschen. Quelle: Christian Behrens

Vrida ist ein echtes Hannover-Label. Hinter der Marke steht die Hannoveranerin Rebecca Dünker, ihre Taschen sind handgemacht und jede ist ein Unikat. Es gibt verschiedenste große und kleine Begleiter für den Alltag, darunter Turnbeutel, Crossbody-Bags, Mäppchen, Kulturtaschen, Brustbeutel und mehr. Die Form ist immer minimalistisch, das Muster hingegen darf schon mal auffallen. Vrida-Taschen gibt es ab 16,90 Euro im Concept Store.

Aus Liebe zu den Siebensachen

Rucksäcke. Quelle: Jacobs

Diese Rucksäcke sind gut durchdacht: Versteckt auf der Rückseite hat das schwarze Modell zum Beispiel ein gepolstertes 15-Zoll-Laptop-fach, in der Fronttasche ist Platz für Bücher, es gibt außerdem im Inneren einen Flaschenhalter, Schlüsselanhänger und Taschen für Telefon und Geldbeutel – so passen alle Siebensachen gut hinein. 99,99 Euro kostet der 20 Liter große „Ucon Colin“-Rucksack bei Maraonolo. Minimalistischer ist der „Till Bag, er fasst etwa zwölf Liter und kostet 59,99 Euro. Die Tasche hat ein großes Fach und kann am Griff oder als Rucksack getragen werden. Gut für die Umwelt: Die Rucksäcke sind aus ökologisch recycelten PET-Flaschen hergestellt und auf umweltfreundlicher Silikonbasis imprägniert.

In diesen Shops gibt es die Geschenke:

Concept Store, Ballhofplatz 3, geöffnet bis Samstag, 21. Dezember, montags bis samstags 12 bis 19 Uhr.

Intersport Voswinkel: Ernst-August-Galerie ( EG), Telefon 0511/1691339

Lia’s, Ebhardtstraße 5, Telefon 0511/ 89829690.

Maranolo, Bertha-von-Suttner-Platz 1, Telefon 0511 21904144.

Mr & Mrs Panda Store, Burgstraße 33, Telefon 0511/ 4738877

Nibelungen-Apotheke: Lutherstraße 59, Telefon 0511/ 810725

Poggi Little Looks, Jakobistraße 56, Telefon 0511/ 53072750.

Weihnachtsmarkt Altstadt, geöffnet bis Sonntag, 22. Dezember, täglich elf bis 21 Uhr.

Sie brauchen noch mehr Inspirationen? Lesen Sie auch:

Von Maike Jacobs