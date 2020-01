007-Motto-Abend: Beim ffn-Neujahrsempfang gibt es die Lizenz zum Feiern

hannover

Was ihr Lieblings-James-Bond-Film oder -Darsteller ist? Das kam bei so ziemlich jedem der Gäste wie aus der Pistole geschossen: „Ein ,Quantum Trost’ mit Daniel Craig“, verriet Patrick Döring (46), kaum bei ffn im Sender an der Stiftstraße angekommen. Was bei dem Politiker sofort auffiel: Das Sakko sitzt deutlich lockerer als zuletzt. „Ich bin mit 15 Kilo weniger ins Jahr gestartet“, so Döring, ein bisschen Stolz schwang mit in der fröhlichen Stimme.

Ganz freiwillig hat er aber nicht abgespeckt: „Im Sommer entdeckten Ärzte, dass meine Halsschlagader ganz dicht ist“, erzählte Döring dann ernst. Er wurde operiert, die Narbe am Hals spricht Bände. „Seitdem mache ich Intervallfasten, gehe richtig viel zu Fuß.“ Auf richtig viel Gesundheit in diesem Jahr schwört Messe-Chef Jochen Köckler (50), der mit seiner Gattin Britta(46) über den mit Glitzerkonfetti übersäten Teppich zum Neujahrsempfang schritt. Sie mag den Film „Spectre“ am liebsten, „schöne Frauen, schöne Story, da passt einfach alles.“

„Radio und Audio boomen“

ffn-Geschäftsführer Harald Gehrung(53) begrüßte am Eingang alle geladenen Gäste, schüttelte ganz viele Hände, ehe er seine Ansprache hielt – und verwies da auch (passenderweise) auf den allerneuesten James-Bond-Streifen, der im Frühjahr in die Kinos kommt: „Keine Zeit zu sterben. Das ist auch das Motto, das auf unsere Branche zutrifft“, so der Radiomacher, der gerade gut erholt aus dem Urlaub zurück ist. Er trotzt der Orakelei, Radio sei tot, „aber ganz im Gegenteil ist der Fall: Radio und auch Audio boomen.“ Was ihm natürlich gute Laune beschert – und somit auch den Gästen, die sich über Martinis und Moonraker (Waldorfsalat in der Dose mit Ente), Feuerball (scharfes Mettbällchen in Tomatensoße) sowie ein Spiel am Roulettetisch freuten.

Der Treckerfahrer begeistert

Kaum zu halten war die Gästeschar, als er das Mikro in die Finger bekam – Dietmar Wischmeyer (62), wie immer in der bäuerlichen Montur seiner Figur Günther, der Treckerfahrer. Der teilte ohne Pardon wieder aus. Kleiner Auszug: „Der Wolf ist 2020 endgültig in Niedersachsen angekommen. Nachdem der Isegrim-Terminator Olaf Lies den Gegenwert eines Eigenheims in den Abschuss von Roddy aus Rodewald investiert hat, der Kollege aber immer noch lebt, meldet sich der Bund der Steuerzahler und wendet ein, dass man für 5000 Euro in Neapel einen Menschen erschießen lassen kann, wieso hier nicht für das Dreißigfache ein Tier. Deutschland is’ eben vollkommen abgehängt vom Weltmarkt.“ Gejohle und Applaus – absolut verdient, der Mann ist halt eine sichere Bank.

Zur Galerie Volles Haus im Funkhaus: Die Prominenz zu Gast bei Radio ffn – nicht mit der Lizenz zum Töten, sondern mit der Lizenz zum Feiern.

Apropos: Stephan Freiherr von Stenglin (63) hofft, „dieses Jahr nutzen zu können, Menschen zu überzeugen, dass die Geldpolitik nicht alles falsch macht.“ Der Präsident der Bundesbank-Hauptverwaltung schwärmte außerdem von Sean Connery(89) als Bond-Darsteller. „Einfach großartig, wie er in , James Bond jagt Dr. No’ mit Ursula Andress aus dem Wasser steigt – grandios.“

Grandioser Abend für Fürst

Auch Michael Fürst hatte einen grandiosen Abend mit seiner Tochter Annika, auch wenn ihm die „politischen Irrungen und Wirrungen im Land auch Sorge bereiten“, so der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. „Ich hoffe, das Jahr endet gut.“ Gut findet er übrigens ebenfalls Sean Connery, „im Original hat er genauso viele Haare wie ich“.

Bettina Wulff und der Sex-Appeal

Auf andere Dinge bei dem heute 89-jährigen Leinwandstar schaute Bettina Wulff(46): „Er hat mit Abstand den größten Sex-Appeal, das schönste Lächeln“, so die ehemalige First Lady der Republik. Lebensgefährte Jan-Henrik Behnken(47) stimmte zu, „,Goldfinger – ein grandioser Film.“ Ministerpräsident Stephan Weil(61) ergänzte: „ Connery ist für immer der beste Darsteller, für mich der einzig Wahre.“ Das Bond-Double des Abends, Rainer Dongmann (der Duisburger sieht 007-Schauspieler Daniel Craig, 51, zum Verwechseln ähnlich), konnte da auch nichts ändern – trotz gezogener Kanone. Macht nichts.

Von Mirjana Cvjetkovic