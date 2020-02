Blutdruck, Puls, Temperatur der Patienten messen und beim morgendlichen Rundgang mit den Ärzten dabei sein: Das gehört zum Arbeitsalltag von Paula Gehrlich. Die 19-Jährige macht eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin im DRK-Krankenhaus Clementinenhaus in Hannover. Sie ist auf der chirurgischen Privatstation eingesetzt. Dort bespricht sie mit den Patienten auch, was an dem Tag ansteht, und hilft bei der Körperpflege. Außerdem dokumentiert sie alles, was sie gemacht hat. „Das ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit, der viel Zeit in Anspruch nimmt“, erklärt die junge Frau. Es sei ein Beruf mit sehr viel Verantwortung, man müsse selbstständig arbeiten. „Wir haben Kontakt mit vielen Menschen – den Patienten, den Angehörigen, den Ärzten, denen wir zuarbeiten, sowie den Kollegen.“

Eigentlich wollte Paula Gehrlich Medizin studieren. „Meine Mutter ist Ärztin, da bin ich familiär vorbelastet“, sagt die 19-Jährige lachend. Nach dem Abitur ging sie dann zunächst für vier Monate nach Ghana, dort arbeitete sie in einem Krankenhaus. „Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht“, berichtet die junge Frau. Pflegerin sei ein vielfältiger Beruf, das habe sie gleich angesprochen „Erst hatte ich auch das Klischee, dass man sich nur um Menschen kümmert“, sagt Paula Gehrlich. Doch zum Beruf gehöre noch viel mehr dazu. Als sie aus Ghana zurückkam, hat sie sich für eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin beworben. Seit 1. August vergangenen Jahres lernt sie im DRK-Krankenhaus ­Clementinenhaus.

Auch Marc-André Möhrke hatte zunächst ein Medizinstudium geplant. Dann hat er sich aber erst einmal für eine Ausbildung entschieden. „Ich wollte unbedingt einen Beruf lernen, in dem ich viel mit Menschen zu tun habe“, sagt der 21-Jährige. Nach dem Abitur und einem Freiwilligendienst beim Deutschen Roten Kreuz startete er ebenfalls 2019 im Clementinenhaus. Er ist auf der geriatrischen Station eingesetzt. „Dort werden ältere Patienten aufgebaut, damit sie wieder selbstständig werden“, erklärt Möhrke. Er unterstützt die Senioren bei der Körperpflege und misst ebenfalls Blutdruck, Puls und Körpertemperatur. „Das ist schon viel mehr Verantwortung, als ich gedacht habe“, sagt der junge Mann.

Wie Paula Gehrlich arbeitet er abwechselnd im Frühdienst von 6 bis 14 Uhr sowie im Spätdienst von 13 bis 21 Uhr. Nach der Hälfte der Ausbildungszeit gehört auch der Nachtdienst dazu. Schul- und Praxiszeiten wechseln sich ab: Zwei bis vier Wochen sind die Auszubildenden in der DRK-Krankenpflegeschule, die dem Krankenhaus angegliedert ist, danach folgt wieder eine Zeit in der Praxis, dem Clementinenhaus. Schule und Krankenhaus stehen dabei in engem Kontakt: „Die Auszubildenden müssen den medizinischen und pflegerischen Hintergrund kennen“, betont Dietlind Budzynski, Sprecherin der DRK-Schwesternschaft Clementinenhaus.

In der Schule gehe es derzeit um Prophylaxe, Erste Hilfe und medizinisches Hintergrundwissen, berichtet Möhrke. „Wir haben viel Anatomie“, sagt er. Weitere Inhalte sind zum Beispiel Krankheitsbilder, Medikamente und ihre Wirkstoffe, das Betäubungsmittelgesetz sowie die Pflege von Kindern und dementen Patienten. Drei Jahre dauert die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger und endet mit dem staatlichen Examen. Möglich ist danach auch ein Bachelorstudiengang Pflege.

Martina Steffen