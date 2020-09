„Neue Arbeitsbereiche entstehen“

Die Probleme des Klimawandels und der Ressourcenknappheit werden in der Öffentlichkeit zunehmend wahrgenommen. Um den wachsenden Problemen zu begegnen, ist qualifiziertes Personal erforderlich. Das spiegelt sich auch an der Leibniz Universität Hannover wider. Prof. Dr. Martin Achmus, Studiendekan Bauingenieurwesen an der Leibniz Universität Hannover, sieht dafür gute Gründe.

In den vergangenen Jahren hat sich das Bewusstsein für Ökologie, Umweltschutz und Nachhaltigkeit bei vielen Menschen und Unternehmen stärker ausgeprägt. Das sieht man auch an den Studiengängen, die die Leibniz Universität anbietet.

Ja, das Spektrum ist breiter geworden. Wir haben erst im vorigen Wintersemester mit einem neuen Studiengang begonnen, der sehr gut angenommen wurde: mit dem Master Umweltingenieurwesen. Wir wollen damit der wachsenden Bedeutung dieses Bereichs Rechnung tragen und gleichzeitig die Bedeutung der Wassersäule an unserer Fakultät noch stärker unterstreichen.

Anzeige

Was heißt das konkret?

Wir sind, was das Thema Wasser betrifft, mit fünf Instituten sehr stark aufgestellt. Inhaltlich geht es dabei zum Beispiel um Abwasserreinigung, Wasserversorgung und Wassermanagement, Wasserbau, Küsteningenieurwesen und Schadstoffausbreitung im Grundwasser. Allein daran sieht man schon, dass das Thema sehr vielfältig ist – und gesellschaftlich immer wichtiger wird.

Weitere NP+ Artikel

Welche Voraussetzung sollten Jugendliche erfüllen, um in dieser technischen Richtung erfolgreich zu studieren?

Generell gilt für Interessenten an Ingenieurstudiengängen, dass sie keine Angst vor Mathe haben sollten. Außerdem sollten sie bereit sein, ernsthaft zu arbeiten. Ingenieurstudiengänge sind generell anspruchsvoll – wer motiviert ist, schafft das aber! Bewerber für den Masterstudiengang Umweltingenieurwesen müssen bereits einen Bachelor im Ingenieurwesen haben, bringen also die Grundvoraussetzungen bereits mit. Außerdem sollten sie vor allem Lust an Umwelt- und Umweltschutzthemen haben.

Technik, Mathe … – das spricht sicherlich vor allem junge Männer an?

Das täuscht. Natürlich studieren immer noch mehr Männer als Frauen Bauingenieurwesen, vielleicht, weil viele bei Bauingenieuren immer noch ein bestimmtes Bild im Kopf haben: der Mann, der mit Helm auf der Baustelle arbeitet. Doch schon, als wir vor vielen Jahren den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen umstrukturiert und in Bau- und Umweltingenieurwesen umbenannt haben, konnten wir eine erhöhte Frauenquote feststellen. Ein Umweltstudium scheint also auch für viele Frauen erstrebenswert. Im Master Umweltingenieurwesen hatten wir im ersten Jahr eine Frauenquote von 51 Prozent.

Der Klimawandel schreitet voran, die Umwelt­probleme werden drängender. Wie wirkt sich das auf die Studieninhalte aus?

Die Inhalte müssen natürlich an die sich verändernden Anforderungen angepasst werden – das ist in einem ständigen Fluss. Auch die Umweltgesetzgebung, die immer stringenter wird, muss dabei regelmäßig berücksichtigt werden.

Neue Aufgaben, neue Jobs?

Ja, das bedeutet am Ende auch, dass der Bedarf an Fachkräften steigt und neue Arbeitsbereiche für die Absolventen entstehen.

Zum Beispiel?

Auf Kreuzfahrtschiffen gibt es beispielsweise seit einiger Zeit Umweltoffiziere, die an Bord die Standards in den Bereichen Umweltschutz und Gefahrstoffmanagement umsetzen: Das reicht von Müllentsorgung bis zur Kontrolle von Grenzwerten. Aber natürlich wächst in Zukunft auch der Bedarf an Fachkräften, wenn es um die Wasserversorgung geht.

Weil das Wasser knapp wird …

… ja, der Klimawandel führt dazu, dass die Wasserversorgung auch in Regionen, die bisher keine Probleme hatten, inzwischen ein Riesenthema ist. Das Wetter verändert sich, und darauf müssen wir, unter anderem mit technischen Lösungen, reagieren. Dafür sind sowohl Bau- als auch Umweltingenieure gefragt.

INTERVIEW: Katrin Schreiter