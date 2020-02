Wie wird man ein Experte? Für die Social-Media-Berufe gibt es in der Regel noch keine eindeutig festgelegte ­Ausbildung. Oft haben Quereinsteiger hier gute Chancen. Wichtig sind ausgezeichnete ­Social-Media-Kenntnisse ­sowie langjährige Erfahrungen im Umgang mit Facebook & Co. – das heißt: Man sollte auch privat fleißig im Web unterwegs sein. Hilfreich sind oft ein Medienmanagement- oder Marketing-Studium.

Facebook, Twitter, Instagram und TikTok: Die neue Welt der Social Media hat sich rasant zu einer heute für fast alle selbstverständlichen Kommunikationsplattform entwickelt. Dadurch sind auch einige völlig neue Berufe entstanden. Doch einfach nur den ganzen Tag auf Instagram und Twitter rumhängen und immer mal wieder ein paar lustige Sprüche posten, das reicht nicht. Die Branche braucht Spezialisten mit Strategien – Fachleute mit Überblick und Ideen. Wir stellen einige angesagte Berufe vor.

Social Media Manager

Die meisten großen Unternehmen beschäftigen heute einen Social Media Manager. Er übernimmt die Kommunikation mit Kunden und potenziellen Kunden auf Facebook und Twitter. Im Gegensatz zu einem PR Manager, der einseitig seine Botschaften verschickt, unterhält der Social Media Manager mit der Community einen interaktiven Dialog – zielgruppengenau. So kann auf Augenhöhe zeitnah auf neue Trends oder auf Kritik reagiert werden.

Corporate Blogger

Ein Corporate Blogger betreibt im Auftrag eines Unternehmens einen Blog. Dort stellt er neue Produkte vor, erklärt deren Funktionsweise und bietet so einen Mehrwert. Das heißt: er gibt hilfreiche Infos und Tipps, liefert Praxisbeispiele, interessante Geschichten und Expertenmeinungen. Außerdem ist er über die Kommentarfunktion direkt mit den Kunden in Kontakt. Ein guter Corporate Blogger macht die Seele des Unternehmens spürbar.

Word-of-Mouth-Manager

Ein Word-of-Mouth-Manager sorgt dafür, dass die Produkte gekauft werden. Dazu gehört, dass möglichst viele positive Testberichte im Internet kursieren, die die Kunden zum Kauf animieren. Er wählt zum Beispiel Testpersonen aus, die das Produkt ausprobieren und dann weiterempfehlen. Häufig übernimmt der Social-Media-Manager die Mund-Probaganda des Word-of-Mouth-Managers gleich mit.

Channel Planner

Wie und wann soll wo im Netz Werbung geschaltet werden? Ein Channel Planner spricht sich mit der Marketingabteilung des Unternehmens ab, wie die klassischen Werbekanäle zu füllen sind. Bei dieser strategischen Arbeit geht es darum, die richtigen digitalen Orte mit den richtigen Botschaften zu bestücken, um die Konsumenten optimal begleiten zu können. Ziel ist, die Kommunikation effektiver zu machen.

Social Media Analyst

Regelmäßig und systematisch durchforstet der Social Media Analyst Facebook und Twitter, Blogs und News-Magazine – immer auf der Suche nach neuen Reportagen, Meinungen oder Blog-Beiträgen, die für sein Unternehmen relevant sein könnten. Außerdem schreibt der Social Media Analyst über die neuesten Entwicklungen Reports, die der Geschäftsführung und der Marketing-Abteilung wichtige Informationen geben.

Social Media Consultant

Die Hauptaufgabe eines Social Media Consultant besteht darin, Unternehmen zu beraten, wie sie die sozialen Netzwerke für sich optimal einsetzen können. Dafür werden zunächst die bisherigen Aktivitäten in den sozialen Medien analysiert, anschließend Strategien erarbeitet, um die Präsenz zu optimieren. Häufig sind diese Berater nicht in dem jeweiligen Unternehmen beschäftigt, sondern arbeiten in einer Agentur.

Katrin Schreiter