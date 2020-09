Jetzt Karriere im Handwerk machen!

Wer eine Führungsposition oder leitende Tätigkeit übernehmen will, muss nicht nur sein technisches Fachwissen aktuell halten, sondern vor allem auch über kaufmännisch-betriebswirtschaftliches Wissen verfügen. Mit zahlreichen digitalen Angeboten gibt die Akademie des Handwerks dafür das notwendige Werkzeug mit an die Hand. So werden die Lehr- und Studiengänge im sogenannten Blended-Learning-Verfahren angeboten, bei dem 80 Prozent des Unterrichts online im virtuellen Klassenzimmer stattfindet und 20 Prozent als Präsenzunterricht.

„Der Studiengang Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO) gilt als höchste Ausbildung im Handwerk und ist vergleichbar mit einem Master-Abschluss“, erklärt Matthias Mölle, Leiter der Akademie des Handwerks der Handwerkskammer Hannover.

Der Studiengang umfasst insgesamt rund 650 Unterrichtseinheiten. Auf dem Lehrplan stehen Themen aus den Bereichen Unternehmensstrategie, Unternehmensführung, Personalmanagement und Innovationsmanagement. Der nächste Starttermin der Vollzeitmaßnahme ist der 9. November 2020.

Neu ist der Upgrade-Studiengang für die Absolventinnen und Absolventen des ehemaligen ­Studiengangs „Betriebswirt/in (HWK)“. Wer die Karriereleiter noch einen Schritt weiter nach oben klettern will, der kann sich mit rund 200 Unterrichtsstunden für den Studiengang „Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO)“ anmelden. Auch hier besteht die Möglichkeit, den Unterricht im Blended-Learning-Verfahren zu absolvieren. Der Beginn für diesen Studiengang ist im Frühjahr 2021.

Wer betriebswirtschaftliche und kaufmännische Zusammenhänge erkennen, als Bindeglied zwischen Kunde und Betrieb wirken und die Steuer- und Arbeitsrechtsangelegenheiten regeln will, trifft mit dem Studiengang Geprüfte/r kaufmännische/r Fachwirt/in (HwO) die richtige Wahl – ebenfalls im Blended-Learning-Verfahren (Vollzeit).

Darüber hinaus wird für angehende Meisterinnen und Meister im Rahmen der Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil III (Wirtschaft und Recht) der Studiengang Geprüfte/r Fachmann/frau für kaufmännische Betriebsführung (HwO) ab Februar 2021 zusätzlich online angeboten. Auch der Meistervorbereitungslehrgang Ausbildung der Ausbilder gem. AEVO (anerkannt als Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil IV) ist im Online-Verfahren buchbar.

Weitere Informationen Weitere Infos erhalten Sie unter Telefon 05131 7007-371/ 372/374, nach einer E-Mail an campushandwerk@hwk-hannover.de oder unter www.hwk-hannover.de/blendedlearning.