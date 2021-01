Service-Hotline berät Selbstständige

Wo bekomme ich Geld? Und wann kann ich wieder auftreten? Wer als Künstlerin oder Selbstständiger vor solchen Fragen steht, kann sich an eine Beratungshotline der Bundesagentur für Arbeit wenden.

In der Corona-Pandemie bietet die Arbeitsagentur etwa Selbstständigen, Freiberuflern oder Künstlern via Beratungshotline Unterstützung an. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn