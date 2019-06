Aktuelles Finanzen - Für Ferienjobs werden keine Sozialabgaben fällig Wer als Schüler oder Student in den Ferien jobbt, muss nicht in die Krankenversicherung einzahlen. Bei längeren Aushilfsjobs kann das aber anders sein. Hier gelten bestimmte Fristen.

Wer als Schüler oder Student in den Ferien Geld verdienen will, muss nicht in die Sozialkassen einzahlen. Quelle: Julian Stratenschulte