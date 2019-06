Hannover

Unter dem Titel „Battle of the Year“ werden bis zu 2.000 jugendliche Tänzer, Gäste und Organisatoren erwartet. Auch Gast-Gruppen aus den Niederlanden, der Schweiz, Russland oder Marokko sind am Start.

Qualifikation für Montpellier

Die Tänzerinnen und Tänzer treten entweder allein oder in kleinen Gruppen an, um ihre Choreografien zu Hip-Hop-Musik der 90er-Jahre zu präsentieren. Das Tanzturnier bietet den Teilnehmern zugleich die Möglichkeit, sich für den „Battle of the Year International“ im französischen Montpellier zu qualifizieren.

Hip-Hop ist eine Musikrichtung mit Wurzeln in der afroamerikanischen Funk- und Soul-Musik. Unter anderem gehören Rap-Gesang und Break-Dance zum Hip-Hop.

Mehr zu diesem Wettbewerb hier im Internet

Von epd