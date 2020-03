Die ITB in Berlin wurde abgesagt, die Fibo in Köln verschoben und zahlreiche andere Messen in Deutschland hat es auch getroffen - zu hoch ist die Corona-Ansteckungsgefahr. Manche europäische Länder verbieten Großveranstaltungen generell. Könnte es auch in Deutschland zu solch einem Verbot kommen? Und welche Veranstaltungen werden alle abgesagt? Ein Überblick.