Prophylaxe hält den Körper fit

Gesunde Zähne und ein strahlendes Lachen machen sympathisch. Doch das ist nur die eine Seite. Gesunde Zähne und ein gesunder Mundraum sind für den gesamten Körper wichtig. Denn Erkrankungen im Mundraum wirken sich auf den gesamten Organismus aus. Deshalb ist eine regelmäßige Prophylaxe wichtig, die unter anderem bei dem empfohlenen regelmäßigen zweimaligen Besuch pro Jahr in der Zahnarztpraxis und bei der professionellen Zahnreinigung erfolgt.

Gefahr durch Parodontitis

Parodontitis, die chronische Entzündung des Zahnhalteapparates, zählt zu den Volkskrankheiten. Viele wissen nicht, dass sie das Risiko für andere Krankheiten erhöht. Die Bakterien in den Zahnfleischtaschen gelangen über den Blutkreislauf in den Körper und können dort entzündungsfördernde Stoffe freisetzen. Erkrankungen des Mundraumes belasten so den gesamten Körper. Experten gehen davon aus, dass eine Parodontitis für mindestens zehn Krankheiten die Ursache sein kann. Diabetes, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen und sogar eine Alzheimererkrankung können begünstigt werden. Ein gesunder Mundraum hat also Einfluss auf die Gesundheit des ganzen Körpers.

Alle, die Sport treiben, verlangen ihrem Körper immer Leistung ab – ob es nun das Hobbyengagement im Turn- oder Fußballklub ist, das tägliche Lauftraining oder der Besuch im Fitnessklub ist. Muskulatur, Gelenke und das Herz arbeiten auf Hochtouren. Die Mundgesundheit beeinflusst diese Leistungsfähigkeit. Denn steigen die Belastungen, steigen auch die Anforderungen an den Organismus, das Immunsystem wird belastet und der Schutz des Körpers funktioniert unter Umständen nicht mehr optimal. Insbesondere während der Corona-Pandemie ist ein intaktes Immunsystem äußerst wichtig.

Anzeige

Für das Immunsystem

Bakterien können stille Entzündungen wie Zahnfleischentzündungen auslösen, die den ganzen Organismus schwächen können. Sportler, die Höchstleistungen erbringen, kann das den Sieg kosten. Für Hobbysportler ist der Erfolg für den Verein gefährdet, und im Fitnessklub spürt man, dass man schneller an seine Grenzen kommt.

Aber auch für alle, die keinen Sport treiben, ist die Prophylaxe besonders jetzt wichtig, denn es beginnt die kalte Jahreszeit, Erkältungen nehmen zu. Zudem begünstigt kaltes Wetter eine Infektion mit Covid-19.

Ein geschwächtes Immunsystem erhöht die Anfälligkeit für viele Krankheiten. Reihaneh Ahmadi Fard, Assistentin für zahnmedizinische Prophylaxe in der Zahnarztpraxis Gahmlich & Kollegen im Herzen Hannovers, rät deshalb: „Kommen Sie jetzt zu uns. Lassen Sie uns einen Termin für eine zahnärztliche Prophylaxe und die professionelle Zahnreinigung vereinbaren. Sie erhalten damit Ihre Gesundheit. Vorbeugen ist viel einfacher, als die gesundheitlichen Folgen zu tragen. Mit unserem Termin zur zahnärztlichen Prophylaxe und der professionellen Zahnreinigung tun Sie viel für sich und den Erhalt Ihrer Gesamtgesundheit und Ihrer Fitness.“