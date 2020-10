Hypochondrie und Corona: Wann ist Händewaschen nicht mehr normal?

Rostock

Manche haben mehr, manche weniger Angst – vor einer Infektion mit dem Corona-Virus. Was dem einen als übertriebene Maßnahme erscheint, ist für den anderen notwendige Routine, um sich sicher zu fühlen. Aber wann ist die Angst davor krank zu werden krankhaft? In der Medizin wird die übertriebene Angst vor Krankheiten Hypochondrie genannt. „Ich kann mir durchaus vorstellen, dass durch die Pandemie mehr Menschen zur Hypochondrie neigen“, sagt Prof. Dr. Carsten Spitzer, Spezialist für Psychosomatik an der Uni Rostock.

Spitzer ist Leiter der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin am Gehlsdorfer Zentrum für Nervenheilkunde. „Erstaunlicherweise haben wir bisher nicht mehr hypochondrische Patienten als sonst“, sagt Spitzer. „Sie tauchen im Klinikalltag selten auf, da sie von Facharzt zu Facharzt rennen.“ Hypochonder sehen die Angst vor Krankheiten nicht als eigene Krankheit an.

Einschränkungen im Alltag

„Da fängt das an“, betont der Experte. „Die Ängste werden als angemessen empfunden.“ Beim Treppensteigen in den zehnten Stock ist es eine normale Reaktion des Körpers, dass man außer Atem kommt. Der Körper macht sich bei Anstrengungen bemerkbar. „Ein Hypochonder denkt dann, er hat eine Lungenerkrankung, weil das Atmen schwer fällt“, erklärt Spitzer. Die gesamte Aufmerksamkeit gehe auf solche Auffälligkeiten. In Zeiten von Corona bedeutet das: jedes Kratzen im Hals und eine leicht erhöhte Temperatur können Angst auslösen. Schnell bilden sich die Betroffenen eine Infektion ein. Doch wann genau ist die Angst vor einer Krankheit wirklich krankhaft?

Spitzer: „Wenn Ängste so ausgeprägt sind, dass der Alltag eingeschränkt ist. Wenn eine Person sich nicht mehr vor die Tür traut, nicht mehr zur Arbeit oder Schule geht aus Angst vor einer Infektion und nur noch über Krankheiten rumrecherchiert, dann hat das einen Krankheitswert.“ Die Schwierigkeit bei Betroffenen ist, zu erkennen, ob sie wirklich krank sind. „Es gibt keine Messdaten, an denen man die Erkrankung festmachen kann“, sagt Spitzer. „Aber bedenklich ist, wenn sich jemand nur noch mit seinen Ängsten beschäftigt und nicht mehr im Alltag funktionieren kann.“ Es sei ein schleichender Prozess über Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre.

Anzeichen von Hypochondrie

Der Anteil der Hypochonder in der Bevölkerung betrage 1,5 Prozent. „Dabei ist von unseren Breitengraden und Kulturkreisen auszugehen“, ergänzt Spitzer. Die Dunkelziffer könne durchaus höher sein. „Hypochonder werden damit beschäftigt sein, von Arzt zu Arzt zu rennen.“ Sie landen selten und meist über Umwege in der Psychiatrie. „Bei vielen sind Krankheitsängste die Begleitmusik. Hypochondrie kann Bestandteil von Depressionen und Angststörungen sein“, so Spitzer.

Anfällig seien Menschen, die eine erhöhte Ängstlichkeit haben und Schwierigkeiten, Unsicherheiten auszuhalten. Bei den meisten Hypochondern verschiebe sich die Krankheitsangst im Laufe des Lebens. So kann zu Beginn eine Lungenerkrankung gefürchtet werden, später Prostatakrebs. Es ist davon auszugehen, dass die Angst vor einer bestimmten Krankheit nicht zufällig ist, sondern mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. „Wenn der geliebte Vater an einer Lungenerkrankung gestorben ist, dann haben die Patienten mehr Angst davor“, erklärt der Experte.

Größte Gefahr ist Isolation

Die derzeitige Situation könne eine ziemliche Bedrohung für Betroffene darstellen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Hypochonder in der aktuellen Lage unnötig viel die Hände wäscht, desinfiziert oder es ganz vermeidet, das Haus zu verlassen“, so Spitzer. Eine Person, die in Bus oder Bahn akribisch die Sitzfläche desinfiziert, bevor er oder sie sich setze, könnte schon ein Grenzfall sein. „Eine extreme Übervorsicht, das Meiden von Kontakten bis hin zur Isolation von allen sozialen Kontakten können als notwendige Maßnahmen von Hypochondern gesehen werden“, sagt der Psychologe. Sobald sich die Menschen isolieren, können sie stark vereinsamen und weitere psychische Probleme folgen.

„Der Kern der Hypochondrie ist die Angst vor der Krankheit, nicht die Krankheit selbst“, so Spitzer. Er erzählt von einem Patienten, den er vor einigen Jahren behandelt hat, der solche Angst vor urologischen Erkrankungen hatte, dass er es vermied zu urinieren. „Wir konnten die Angst vor dem Toilettengang in der Therapie einigermaßen relativieren.“ Hypochondrie wird immer in Form von einer Psychotherapie behandelt. Es gilt, je länger man die Krankheit hat, desto länger dauert es, sie zu behandeln. Daher sei eine frühe Behandlung sinnvoll.

Corona keine existenzielle Bedrohung

Es gibt die Theorie, dass sich die Krankheitsängste von Hypochondern in Krisenzeiten nahezu auflösen. Das beziehe sich jedoch vor allem auf existenzielle Bedrohungen, beispielsweise Naturkatastrophen oder Krieg. In solchen Situationen stehe das „blanke Überleben“ im Vordergrund und nicht die eingebildete Krankheit. Da das Virus die meisten Menschen nicht existenziell bedroht, fokussieren sich Hypochonder weiterhin auf ihre Ängste.

Die Krankheitsangst sei eng verbunden mit Unsicherheiten. In der aktuellen Lage sind Unsicherheiten aufgrund der Entwicklungen der Coronapandemie vorprogrammiert. Die Empfehlungen und Regeln der Politik ändern sich zeitweise fast täglich. So wurde zu Beginn der Pandemie behauptet, dass das Tragen von Masken nicht notwendig ist. Mittlerweile sind sich Wissenschaftler einig, dass Masken die Menschen schützen können. „Das hin und her verunsichert Hypochonder“, sagt Spitzer. Die Ängste können dadurch gesteigert werden.

