Wie geht man damit um, wenn der Partner oder die Partnerin sich weigert, die Kinder wieder in die Schule zu schicken? Wenn die eigene Mutter sich von einem abwendet, weil man sich impfen lässt? Seit Anfang des Jahres erreichen viele dieser Fragen die Berliner Beratungsstelle Veritas. Im Interview spricht Projektleiter Tobias Meilicke über typische Verschwörungserzählungen und erklärt, wie Betroffene wieder mit ihren Angehörigen ins Gespräch kommen können.

Herr Meilicke, Sie haben die Beratungsstelle Anfang des Jahres gestartet, warum braucht es eine Beratung für Opfer und Betroffene von Verschwörungserzählungen?

Wir haben im letzten Jahr festgestellt, dass es im Internet nicht nur ganz viele Verschwörungserzählungen gibt, sondern dass viele Menschen von ihrem Leidensdruck berichten. Das sind vor allem Menschen aus dem nahen Umfeld von Verschwörungsgläubigen. Eltern, Kinder, aber auch Partner und Partnerinnen. Bei vielen Betroffenen nimmt das Thema mittlerweile jeden Bereich des täglichen Lebens ein, auch weil viele Verschwörungsgläubige einen hohen missionarischen Eifer an den Tag legen.

Wie viele Betroffene haben sich bereits bei Ihnen gemeldet?

Seit 1. Mai sind es insgesamt 140 Anfragen aus ganz Deutschland. Wir erleben, dass sich viele unserer Klienten von anderen Beratungsstellen, wie den Mobilen Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus leider nicht angesprochen fühlen. Zumindest schaffen wir es auch selten Fälle erfolgreich dahin weiterzuleiten. Dabei haben wir aktuell auch nur eine geförderte Stelle und müssen mittlerweile auch mit einer Warteliste arbeiten.

Tobias Meilicke leitet die Beratungsstelle Veritas in Berlin. Er ist studierter Politologe und ausbildet in systemischer Einzel-, Paar- und Familientherapie. Quelle: privat

Ist die Beratungsstelle eine direkte Konsequenz aus der Corona-Krise? Verschwörungserzählungen gab es ja auch schon vorher

Die Verschwörungserzählungen sind während der Pandemie sichtbarer geworden. Das liegt daran, dass man sich ständig positionieren muss. Das fängt an bei den Masken und den Corona-Maßnahmen und hört bei den Impfungen auf. Das ist anders als bei Verschwörungserzählungen rund um den 11. September. Das ist ja nicht ständig Teil des Alltags.

Haben die Betroffenen vorher auch schon an andere vermeintliche Verschwörungen geglaubt oder rutschen viele durch die Pandemie in diese Szene?

Bei uns sind viele Personen, die schon vorher an das eine oder andere geglaubt haben. Viele waren schon im esoterischen Bereich unterwegs. Es gibt aber auch Einzelfälle, die vorher gar keine Verbindungen zu Verschwörungserzählungen hatten.

Zu Ihnen kommen Eltern, Kinder und Partner und Partnerinnen. Mit welcher Problematik kommen die?

Die meisten haben den Wunsch mit dieser Situation besser umgehen zu können, weil sie keinen Ausweg mehr sehen. Die sagen: Das ist bei uns das einzige Gesprächsthema und immer gibt es Streit. Andere berichten von Streit um die Kinder. Dürfen die zur Schule oder nicht? Oft geht es auch um das Thema impfen. Da wird gedroht: Wenn du dich impfen lässt, dann beende ich die Beziehung oder tue mir etwas an. Viele, die zu uns kommen, sagen: Ich halte das nicht mehr aus.

Was genau ist eine Verschwörungserzählung, woran erkennt man das als Außenstehender?

Das ist eine Sicht auf die Welt, in der die Person, die daran glaubt, davon ausgeht, dass es eine Elite gibt, die im Hintergrund die Fäden zieht und zwar zum Schaden der Mehrheit. Klassischerweise ist es eine jüdische Elite. Das kennen wir aus dem Antisemitismus, aber es können auch andere Minderheiten sein.

Eine Diskussion über Fakten bringt wenig

Wenn man mitbekommt, das der Partner oder die Partnerin dahin tendiert, was gibt es für Möglichkeiten?

Wovon wir abraten, zumindest bei Menschen, die schon tief in Verschwörungstheorien drin sind, ist in eine Fakten-Diskussion zu gehen Das würde wenig bringen, weil die Person die Fakten, die sie vorbringen, eh nicht anerkennen wird. Zum anderen endet es schnell im Streit, da wir unser Weltbild auch ganz stark an unser Selbstbild koppeln. Wenn sie mein Weltbild angreifen, dann hab ich das Gefühl, sie greifen mich direkt an. Wir raten dazu, zu ergründen, was da für Gefühlslagen hinterstecken. Oft hat die betroffene Person ein starkes Ohnmachtsgefühl oder hat das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Das sind Gefühle, die wir alle durch die Pandemie irgendwie erfahren haben. Daran kann man in einem Gespräch anknüpfen.

Was kommt nach dem Gespräch?

Unsere Beratung läuft in drei Schritten ab. Wir versuchen zuerst die Person, die sich an uns wendet, zu stabilisieren. Wichtig ist auch, Grenzen zu setzen und in der Kommunikation mit dem Verschwörungsgläubigen deutlich zu machen, wann es zu viel wird. Dann schauen wir, wie wir die Kommunikation verbessern können. Es ist wichtig, dass wir die Betroffenen trotz der vermeintlichen Verschwörungen ernst nehmen und nicht diskreditieren. Bei vielen Verschwörungsgläubigen ist das Selbstwertgefühl sehr gering, das wird durch das Wissen um eine vermeintliche Verschwörung aufgewertet. Dabei geht es auch darum, Teil einer Gruppe zu sein, Teil einer Elite zu sein, die ein spezielles Wissen teilt. In der Beratung versuchen wir, wieder ein positives Selbstbild herzustellen, fernab von vermeintlichen Verschwörungen.

Haben sie schon Rückmeldungen von einigen Ihrer Fälle bekommen?

Wir stellen fest, dass es erst mal als Erleichterung empfunden wird, wenn Betroffene in der Beratung über das Thema sprechen können. Das Thema Verschwörungserzählungen ist ja schambesetzt. Dass der eigene Vater an vermeintliche Verschwörungen glaubt, dass erzählt man ungern im Freundes- oder im Bekanntenkreis. Manche unserer Klienten haben auch rückgemeldet, dass die Kommunikation mittlerweile anders läuft. Das Thema ist nicht mehr so allumfassend im Alltag präsent.

Es besteht die Gefahr einer Radikalisierung

Das hört sich an, als wäre der Umgang mit Verschwörungserzählungen ein eher langfristiges Thema

Unsere Beratung ist mittel- und langfristig angelegt. Das können auch Monate sein. Denn wenn sich jemand Verschwörungserzählungen zugewandt hat, dann ist dies nicht über Nacht passiert und wird sich auch mit einmal Beratung nicht sofort umkehren lassen.

Gibt es einen Punkt, an dem es zu spät ist, an dem sich Menschen total in Verschwörungserzählungen verlieren?

Ich glaube, Menschen können sich verändern, aber es wird natürlich schwerer, je länger Menschen sich ein eigenes Weltbild bauen. Deswegen ist es wichtig, frühzeitig in die Beratung zu kommen. Am besten schon, wenn man merkt, der andere zeigt erstes Interesse an Verschwörungserzählungen.

Gibt es Menschen, die besonders anfällig für diese Erzählungen sind?

Der Glaube an Verschwörungserzählungen zieht sich durch die gesamte Gesellschaft. Bei uns sitzen Akademiker und Menschen mit geringem Bildungsabschluss. Es ist auch jedes Alter vertreten, von 20 bis 80 Jahren ist alles dabei.

Weitere Infos zu der Beratungsstelle finden sich auf der Website von Veritas: https://www.cultures-interactive.de/de/veritas.html

Von Gesa Steeger