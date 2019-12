Wiesbaden

In immer mehr Familien mit kleinem Kind arbeiten beide Elternteile: Im vergangenen Jahr galt das für 35 Prozent der Paarfamilien mit einem Kind unter 3 Jahren, wie das Statistische Bundesamt jetzt mitteilte.

Dabei gibt es aber erhebliche Unterschiede je nach Alter des Kindes. War ein Kind ein Jahr oder jünger, gingen in gut 7 Prozent der Fälle Vater und Mutter einer Berufstätigkeit nach. War das Kind 2 Jahre alt, arbeiteten bereits in 60 Prozent der Familien beide Elternteile.

Allerdings arbeiten die Mütter überwiegend in Teilzeit, hieß es weiter. Im vergangenen Jahr galt dies fast für ein Viertel der Eltern mit einem Kleinkind. Nur in 9 Prozent der Fälle mit einem Kleinkind unter drei Jahren waren beide Elternteile voll berufstätig. Dabei gab es deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Osten arbeiteten 19 Prozent der Eltern von Kleinkindern in Vollzeit, im Westen waren es nur 7 Prozent.

dpa