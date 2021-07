„Zum Dorfkrug“: Ein Tipp für Freunde bodenständiger Gastronomie mit guter Küche

Hannover

Der Dorfkrug liegt direkt an der Straße – die Terrasse mit ihren zwölf Tischen und bis zu 60 Plätzen ist etwas erhöht, links durch eine Mauer, rechts durch einen Zaun vom Gehweg getrennt. Im Grunde hat die Empore etwas Gemütliches – könnte aber, vielleicht durch Pflanzen auf der Mauer, besser zur Straße abgeschirmt sein. Ein Parkplatz rechts neben dem Bredenbecker Dorfgemeinschaftshaus, dessen gastronomischer Teil der Dorfkrug ist, wird zum Außenbereich durch einen Bauzaun abgegrenzt. Und das schon länger, zum Bedauern von Betreiber Daniel Schnoege.

Er hofft, dass an dieser Stelle zeitnah eine attraktivere Lösung gefunden wird. Im Innenbereich sind mehr als 70.000 Euro investiert worden. Schwarze Sitzmöbel und weiße Wände scheinen bei den Stammkunden, die der Dorfkrug in größerer Zahl offenbar schon hat, gut anzukommen. Zumindest ist das aus den Gesprächen an den Tischen herauszuhören, die sich auch um das Vorgängerrestaurant „Joseph’s“ drehen. Die Menschen in Bredenbeck scheinen sich einen bodenständigen Dorfkrug gewünscht zu haben.

So sitzt man im Dorfkrug: Am Ende sind nach Übernahme des Restaurants mehr als 70.000 Euro in die Umgestaltung geflossen. Quelle: Frank Wilde

Service

Betriebsleiterin Miria Weber hat alles im Griff, kennt auch die Inhaltsstoffe beispielsweise des Dressings des Kartoffelsalats – allerdings hätte sie uns am Anfang mehr Zeit geben können, die Karte zu studieren. Eine weitere Servicekraft ist nett, hat aber nicht immer die komplette Übersicht.

Essen & Trinken

Wir starten mit einem Rindercarpaccio (15,90 Euro) mit angebratenen Pfifferlingen und Zwiebeln, Feldsalat und ein paar Himbeeren. Die Zusammenstellung ist kreativ, das Fleisch hätte noch ein bisschen Öl sowie Salz und Pfeffer vertragen können.

Gemütlich: Der Außenbereich des „Dorfkrugs“. Quelle: Frank Wilde

Das Angebot des „Dorfkrugs“ soll deutsch-österreichisch sein – was bietet sich also mehr an, als das Original Wiener Schnitzel vom Kalb mit steirischem Kartoffelsalat und Preiselbeer-Dip (17,90 Euro) zu probieren. Das Fleisch ist dünn, wie es sein soll, und wird frisch paniert auf einem heißen Teller serviert – kein außergewöhnliches, aber ein gutes Schnitzel. Der Kartoffelsalat kommt mit ordentlich Gewürzgurkenscheiben, etwas Feldsalat und einem Dressing auf Basis von Kürbiskernöl – passt. Dazu nehmen wir noch einen frischen Rahmgurkensalat (4,90 Euro), der ist weder lasch noch zu fett.

Neugierig werden wir, als wir auf der Karte den Veggie-Burger (13,90 Uhr) entdecken. Nach unserem persönlichen Geschmack liegt die Küche mit dem Gemüse-Patty richtig – den finden wir im Vergleich zu den vielen Tofu-Varianten, die einem immer wieder begegnen, erheblich schmackhafter. Dazu gibt es eine Scheibe Bergkäse, Salat, Tomate und eine scharfe Currysauce, die dem Ganzen eine orientalische Note gibt. Die „Dorfkrug“-Pommes dazu sind solide.

Fazit

Die Bredenbecker fühlen sich im „Dorfkrug“ wohl und mögen die deutsch-österreichische Küche. Wer eine Fahrradtour in den Südwesten der Region macht, kann hier gerne Station machen.

Info „Zum Dorfkrug“ Für Kinder geeignet Hunde willkommen Veganes Gericht Barrierefrei: Es gibt eine Rampe und ein Behinderten-WC Barzahlung, EC-Karte Zum Dorfkrug Wennigser Straße 15 30974 Wennigsen 05109/2639468 www.dorfkrug-bredenbeck.de Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonnabend ab 17 Uhr (warme Küche bis 21.30 Uhr), Sonntag 12 bis 21 Uhr (20.30 Uhr).

Von Sönke Lill