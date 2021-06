Wo ist der Unterschied zwischen Schichtsalat und Bowls, Herr Rüllings?

Hannover

Vor sechs Jahren eröffnete Jan-Philipp Rülling das „Yomaro“ und verkaufte Frozen-Joghurt-Eis. Nun hat ein zweites Franchise-Konzept seine Leidenschaft entfacht: „Green Panda“. Seit Oktober 2020 gibt’s an der Lister Meile 69 Bowls.

Was ist „Green Panda“?

Ein frischer, gesunder Lifestyle mit tollen Produkten. Warmer Jasminreis, frisches Gemüse, Proteine in Form von Fisch, Fleisch oder Tofu zum Beispiel und das alles kombinierbar. Die Grundprodukte sind vegan. Und dann möchten wir der Umwelt etwas zurückgeben: Wir verwenden zwar Einweggeschirr , aber das besteht unter anderem aus Maisstärke und ist kompostierbar, außerdem nutzen wir Ökostrom.

Große Auswahl: Gäste können sich ihre Bowls auch individuell zusammenstellen. Quelle: Frank Wilde

Welche Bowl ist besonders angesagt?

Die beliebteste Bowl bei Frauen ist der „Fresh Panda“ mit geräuchertem Lachs. Männer stehen mehr auf den „Flamed Beef Panda“ mit Rindfleisch, Reis, Karotten, Rotkohl, Edamame, Radieschen, Zuckerschoten, Frühlingslauch und gerösteten Cashews. Männer wollen meist etwas Kräftiges.

Böse Zungen behaupten, statt Bowl sagte man früher Schichtsalat. Ist das so?

Bowls kann man im Prinzip auch selbst machen. Aber man muss eben sehr viele Produkte einkaufen und jede Zutat individuell zubereiten: den Reis richtig kochen, das Fleisch richtig garen; das dauert. Bowls kommen ja so gut an, weil sie vielfältig sind, viele Geschmäcker beinhalten und gesund sind. Der Trend geht zum schnellen, aber gesunden Essen. Die Welt ist schnell geworden und wird schnell bleiben. Bowls stehen für einen anderen Lifestyle als das altbekannte Fast Food. Dafür sind sie ein bisschen teurer, weil die Grundzutaten hochwertiger sind.

An der Lister Meile: Das Lokal mit der Hausnummer 69. Quelle: Frank Wilde

Wie sind Sie Gastronom geworden?

Ich wollte mich schon immer selbstständig machen. Eigentlich habe ich Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt. Irgendwann ist eine Freundin in Düsseldorf auf Frozen Joghurt gestoßen und erzählte mir davon. Das war 2013, so entstand Yomaro. Das ist ein Produkt, mit dem ich mich identifizieren kann und hinter dem ich stehe. Ich mache das mit Liebe und Leidenschaft. Wenn jemand mit unseren Produkten nach Hause geht und sich darüber freut, dann geht mir das Herz auf. „Green Panda“ dagegen war als Winterkonzept gedacht. Jetzt führen wir beides zusammen und bieten somit ein Hauptgericht und einen Nachtisch an.

Passt die Lister Meile zu „Yomaro“ und „Green Panda“?

Absolut. Hier sind viele Schulen, was uns zu Gute kommt. Wir haben hier einen schönen Fußgängerbereich, die Kinder können herumlaufen. Die Leute haben außerdem eine gute Kaufkraft und geben gern Geld aus, wenn sie eine ordentliche Qualität bekommen. Viele wollen kein Fast Food oder herkömmliches Speiseeis mehr. Yomaro besteht aus Naturjoghurt und Milch, für Veganer wird es auf Sojabasis hergestellt. Sogar laktosefreie Sorten sind möglich. Das kommt bei den Gästen gut an.

Gut sortiert: Die Bowls kann man mit Stäbchen oder Besteck genießen. Quelle: Frank Wilde

Wo essen Sie gern Eis?

Ich gehe mit meiner Familie gern ins „Nice Zeit“ oder zu „Frioli“ nach Linden. Die haben wirklich geiles Eis. Dafür gebe ich auch gern mal einen Euro mehr aus.

Jan-Philipp Rülling * 26. Juli 1986 in Hannover. Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Durch eine Freundin hört er 2013 vom Trend zu Frozen-Joghurt-Eis. Er informiert sich, forscht nach und eröffnet 2015 „Yomaro Frozen Joghurt“ an der Lister Meile 69. Im Oktober 2020 kommt „Green Panda“ dazu, das vor allem bekannt ist für seine Bowls. Franchise-Nehmer Jan-Philipp Rülling ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Was ist das Lieblingseis Ihrer Kindheit?

Erdbeer und Vanille. Ich war nie der Schokotyp. Aber mein Sohn schon (lacht).

Wie viele Toppings bieten Sie für Ihr Eis an?

30 Stück. Von Nuss-Nougat-Soße bis Erdbeerpüree, da gibt es kaum Grenzen. Bei uns werden wirklich nur die Früchte püriert. Ohne Zucker. Die natürliche Süße reicht völlig.

Namensgeber: Ein Panda ziert die Theke in dem Lokal „Green Panda“. Quelle: Frank Wilde

Welche fünf Lebensmittel nehmen Sie mit auf eine einsame Insel?

Wasser, Pizza, Milchreis, Erdbeermarmelade und Toastbrot.

Haben Sie ihren Außenbereich schon wieder geöffnet?

Noch nicht, wir bauen noch ein wenig um und werden zwischen dem 10. und 13. Juni voraussichtlich damit fertig sein. Dann stehen uns zehn bis 15 Plätze draußen und bis zu 20 drinnen zur Verfügung. Denn wenn jetzt endlich der Sommer so richtig kommt und auch bleibt, wollen die Leute wieder draußen sitzen und sich bewirten lassen.

Was verbinden Sie mit Pandas?

Den asiatischen Raum. Dann Gemütlichkeit. Und die Wörter „kuschelig“, „weich“ und „angenehm“.

Von Luisa Verfürth