Warum man im „Frida am See“ die Seele baumeln lassen kann

Wer zum „Frida am See“ durch das Gewerbegebiet in Großburgwedel und dann über die Straßen an Feldern vorbei fährt, könnte auf die Idee kommen, dass das Restaurant am Springhorstsee ein Platz wie von einem anderen Stern ist. Wo vorher das verklinkerte „Restaurant am Springhorstsee“ stand, hat Betreiber Halil Deniz (29) einen Ort erschaffen, der den Alltag in weite Ferne rückt. Geöffnet hat das Restaurant am 1. Juni. Alles ist neu, farblich in Pastell- und gedeckten Tönen gehalten.

Das stilvoll eingerichtete Restaurant (150 Plätze) mit Wandregalen, wie man sie aus den „Stadtmauer“-Gastronomien kennt, hat eine großzügige Terrasse (300 Plätze), davor ein Strandabschnitt mit Liegestühlen am See und zwei schwimmende Holzplattformen auf dem Wasser, dazu bequeme Sitzmöbel. Darauf sehen wir auffällig viele junge, gut aussehende Menschen. Für einen Dienstagabend ist das „Frida am See“ überraschend voll, es sind kaum Plätze frei. Die Abstände sind coronagerecht, das Personal führt uns zu unserem Tisch.

Ein stimmiges Konzept: Restaurant und Terrasse sind edel eingerichtet. Auf den Holzplattformen auf dem Wasser ist man dem Springhorstsee ganz nah. Quelle: Rainer Dröse

Service

Wir sind ein bisschen hin- und hergerissen. Dass wir unseren Tisch nicht per Telefon reservieren konnten, lag an Problemen mit der Telefonanlage – Halil Deniz hat da eine zeitnahe Behebung des Problems angekündigt – und dass wir mehr als eine Stunde auf unseren Hauptgang warten mussten, hat uns auch nicht begeistert. Dafür aber unsere Bedienung: Melissa (22), war sehr aufmerksam, hat im Vorbeigehen registriert, ob bei uns etwas fehlte. Und sah uns an dem mittelmäßig warmen Abend an, dass wir eine Decke auf der Terrasse brauchten.

Essen & Trinken

Die Karte setzt Prioritäten. Soll heißen: Erst kommt das vielfältige Getränkeangebot (Weine, Cocktails, fancy Schorlen, Shots, Spirituosen etc.), dann die Speisen. Wir beginnen mit „Antipasti all’Italiana“ (10,90 Euro pro Person). Die Auswahl ist solide, neben eingelegtem Gemüse (die Paprika hätten länger gegrillt sein können) probieren wir Büffelmozzarelle mit Tomate, Schinken und wirklich leckeren Ziegenkäse mit Honig und Pinienkernen.

Jetzt mit Holzverkleidung: Eingangsbereich Frida am See. Quelle: Rainer Dröse

Bei „Meer geht nicht“ (20,90 Euro) sind wir wieder hin- und hergerissen. Die gebratene Doradenfilets sind frisch, aber einfach nur nüchtern – keine Kräuter, kaum Salz oder Pfeffer. Das getrüffelte Püree ist hingegen ein Traum und perfekt abgestimmt. Auch das Wiener Schnitzel vom Kalb (18,90 Euro) ist wirklich gut: die Panade außen knusprig, innen zart und saftig – wenn auch für ein „Original Wienerschnitzel“ etwas zu dick. Die frischen Potato Dippers kommen in einer Extra-Schale, stilvoll im passenden Design.

Die Qualität der Weine, die wir probierten, war wechselvoll: Der Pinot Grigio (0,2 Liter für 5,90 Euro) zeigte sich blassgelb, sein Aroma leider auch. Der Riesling (0,2 Liter für 6,90 Euro) hingegen war fruchtig, ganz nach unserem Geschmack.

Fazit

Das „Frida am See“ ist ein toller Ort, um mit einem Getränk die Seele baumeln zu lassen. Mit zunehmendem Betrieb wird die Küche Gelegenheit haben, mehr Konstanz in ihr Angebot zu bringen.

Info > Für Kinder geeignet > Hunde willkommen > Veganes Gericht > Kein Raucherzimmer > Behinderten-WC > Barzahlung, EC, Kreditkarte Frida am See Springbhorstsee 1 30938 Burgwedel 05139/3347 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 Uhr bis Open End, Sonnabend und Sonntag 9 Uhr bis Open End. www.frida-see.de

Von Sönke Lill