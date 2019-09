Trattoria Stromboli: Italienischer Familienabend in Arnum

Hannover

Ambiente: Eigentlich ist es schon zu kalt, um abends noch draußen zu sitzen, umso mehr wundern wir uns, wie viele Außenplätze der Trattoria Stromboli belegt sind. Der Grund: kleine Heizstrahler unter dem Dach sorgen für die nötige Sitzwärme. So entscheiden wir, den schönen Septemberabend draußen zu genießen. Aber auch innen ist das Restaurant mit zwei großen, sehr hellen Räumen, gut gefüllt. Helle Holz- und Sandtöne herrschen hier vor, dazu setzen sich im Kontrast die schwarzen Stühle mit grünem Bezug deutlich ab. Eingerichtet ist das Stromboli ohne Chichi, das Lokal wirkt sehr aufgeräumt und unaufgeregt. Das Publikum ist gemischt, die Besucher kommen vor allen aus Arnum und den angrenzenden Dörfern.

Unter Bäumen: Im Stromboli kann man an lauen Abenden gut draußen sitzen. Direkt an der Hauswand sind auch Wärmestrahler angebracht. Quelle: Michael Wallmüller

Service: Wir werden sehr aufmerksam von Stromboli-Chef Franco Semeraro und dessen Sohn Roberto sowie einem Kellner bedient. Je nachdem, wer gerade an unserem Tisch vorbeigeht, schaut nach dem Rechten, fragt nach oder bringt noch etwas. Der Senior-Chef hält gern auch mal ein Pläuschchen mit seinen Gästen, er ist gerade etwas gehandicapt, ein Arm liegt ruhiggestellt in einer Schlinge.

Und so hat er Zeit, uns über die Besitzverhältnisse der Strombolis in Hannover aufzuklären – denn auch das gleichnamige Bistro im Zooviertel gehört seiner Familie, sein anderer Sohn Giovanni leitet es. Die Trattoria in Arnum soll irgendwann Sohn Roberto übernehmen, bis dahin helfen seine Frau Susanne und er noch aus. Jetzt haben sie erstmal den Restaurantbereich innen vergrößert, am Wochenende wurde das mit den Gästen gefeiert. Alles wirkt familiär und sehr nett, wir fühlen uns wohl.

Essen und Trinken: Vorweg wird ein kleiner Starter gereicht, Brot mit drei verschiedenen Dips – das selbstgemachte schwarze Olivenmus ist besonders lecker. Neben der Karte, die alle Gerichte aufführt, die man sich beim Italiener standardmäßig wünscht, gibt es auch eine umfangreiche Tageskarte mit etwas außergewöhnlicheren Angeboten. Davon wählen wir den Lachs mit frischen Pfifferlingen und Beilagen (16,50 Euro). Das Gemüse – Karotten, Blattspinat, Kohl – ist auf den Punkt gekocht, zart, aber genau mit dem nötigen Biss. Dazu gibt es kleine Kartoffeln. Über der großzügigen Portion Lachs thronen reichlich Pfifferlinge, Tomaten und Rosmarin, zusammen eine wunderbare Kombination. Der gehaltvolle Fisch ist sehr zart, von gutem Aroma, gut gewürzt.

Familie versteht ihr Handwerk

Elf Pizzen schlägt die Küche vor, man kann sich aber auch selbst eine Wunschpizza zusammenstellen. Vom Preis her nehmen sich die Pizzen nicht viel, sie schwanken zwischen einer Margarita für 6,50 Euro bis zur Pizza Parmaschinken für 8,50 Euro, die wir wählen. Die Pizzen sind wirklich groß und gut belegt. Der Teig ist dünn und eher trocken, aber nicht krümelig, da gibt es nichts zu beklagen. Der Belag ist gut gewählt, der Ruccola saftig und knackig. Die Familie Semeraro und ihr Team verstehen ihr Handwerk.

Dazu bestellen wir einen halben Liter Nero d’Avola (elf Euro) – der volle Rotwein rundet das Essen ab. Und bei nur 36 Euro Rechnung geben wir gerne ein gutes Trinkgeld für diesen italienischen Abend.

Fazit: Herzlicher Service, gute Küche – die Trattoria Stromboli in Arnum ist ein guter Tipp für alle Fans der italienischen Küche und Lebensart.

Trattoria Stromboli

Wilkenburger Straße 2, 30966 Hemmingen

Telefon: 05101/589 27 70

Öffungszeiten: Dienstag bis Sonnabend 15 bis 23 Uhr, Sonntag 12 bis 20 Uhr.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Barrierefrei? Restaurant und Toiletten sind ebenerdig

und Toiletten sind ebenerdig Wie bezahlen? bar, EC

Von Maike Jacobs