„Tenshi“: Diese Asia-Häppchen sind eine echte Marktlücke

Der stetige Wechsel war bisher die große Konstante an der Christuskirche Nummer elf. 2017 startete hier das „ Vanino“, dem das „Mogli“ folgte. Das schaffte es in ein vorabendliches TV-Kochformat, aber offenbar nicht in die schwarzen Zahlen, das Aus kam nach fünf Monaten. Nun also wieder Komplett-Renovierung. Hinter dem neuen Konzept stecken die Macher von „Schöne Aussichten“ und „Kuhnstwerk“.

„Tenshi“ ist übrigens die japanische Übersetzung von „Engel“ – in Anlehnung an den nahen Engelbosteler Damm. Sonnendurchflutet ist der Innenraum mit knapp 100 Plätzen, draußen gibt’s noch mal 60 Plätze.

Durchdachtes Design: Das ehemalige „Mogli“ wurde komplett umgestaltet. Quelle: Ilona Hottmann

Das Ambiente

Warme Farben, moderne Kunst und viel Holz dominieren den Gastraum, in dem alle Servicekräfte mit Mund-Nasen-Schutz unterwegs sind. Auch die Crew in der offenen Küche trägt Maske, das ist gut. Weniger gut sind die Abstände der Tische, die zu eng gestellt sind. Wir beobachten, dass mehrere Gäste den ihnen zuerst zugewiesenen Tisch ablehnen. Auf den Corona-Nachbesserungsbedarf von der NP hingewiesen, verspricht das „Tenshi“-Team, das Raumkonzept noch einmal zu überdenken.

Der Service

Wenn die Küche klingelt, holt die Servicekraft das Essen ab, die gerade Zeit hat – das kann sogar die Restaurantleiterin sein. So werden wir wechselweise von fünf Mitarbeitern bedient, alle sind zugewandt, freundlich und flott. Die hausgemachten Eistees kommen nach zehn Minuten, die Happen-Revue beginnt nach 20 Minuten, zehn Minuten später haben wir alle sieben Gerichte auf dem Tisch.

Restaurantleiterin Tasja von Kuczkowski präsentiert asiatische „Happen“. Quelle: Ilona Hottmann

Essen und Trinken

Die Speisekarte kommt als eine Art Flyer aus buntem Karton an den Tisch und ist unterteilt in 24 „Häppchen“ (3,50 bis 9,80 Euro) und acht „Happen“ (8,90 bis 27 Euro) mit lustigen Namen. Eine Schale Jasminreis als Sättigungsbeilage gibt’s für 1,50 Euro. Wir bestellen jeweils drei Häppchen und einen gemeinsamen Happen und teilen alles. Die „Glückstaschen“ mit drei mit Rinderhack gefüllten Gyozas in Soja-Sauce (6,50) sind fast schon überwürzt, aber ex­trem lecker. „Professor Dr. Suppe“ (4,20) ist ein Zitronengras-Kokos-Süppchen, das in einer Trockeneis-Schale effektvoll dampfend gereicht wird und dann über einen Mix aus Edamame, Lauch, Pilzen und Spitzpaprika gegossen wird. Eine leckere Veggi-Idee.

Sieht lecker aus: asiatische Häppchen. Quelle: Ilona Hottmann

Meine Frau ist vom Papaya-Sprossen-Karotten-Koriander-Salat im Limetten-Chili Sud begeistert, die „Papa Thai“ genannte Schale für 3,50 Euro könnte kaum frischer und knackiger sein. „Red light prawn“ (4,70), eine Garnele im gepufften Reis-Mantel mit Wasabi-Erbsen-Püree und „Easy Peasy“ (3,50 Euro, gebackene Kokos-Erbsen-Reisbällchen) haben dasselbe Problem: Sie schmecken nach dem Fett der Fritteuse. Die „Tropical Thunder“-Platte (9,50) mit Maki-Rollen im Kokosmantel ist ein gelungener Ausflug in die Sushi-Welt.

Unterm Strich müssen wir das Konzept der Küche unbedingt loben, aber Achtung: Die Häppchen sind wirklich nur Kleinigkeiten, zum Sattwerden braucht es mindestens drei bis vier Portionen pro Person plus eine Schale Reis.

Das Fazit

Drei Häppchen können schon mal locker 15 Euro oder mehr kosten, für den kleinen Geldbeutel ist im „Tenshi“ nur der Mittagstisch ab 6,90 Euro geeignet. Dafür gibt’s Gaumen-Geschmacksexplosionen und kreative Kochideen bei jedem Mini-gericht. Das Ambiente ist angenehm, der Service freundlich und aufmerksam, der neue „Engel“ ist eine himmlische Bereicherung für Hannovers Gastro-Szene. In Corona-Zeiten müssen allerdings noch ein paar Tische raus, um die Abstände zu wahren.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Barrierefrei

Barzahlung, EC, Kreditkarte, Applepay

Tenshi

An der Christuskirche 11

30167 Hannover

0511/44 98 67 57

Tenshi im Internet

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag zehn bis 23 Uhr, Sonnabend und Sonntag bis zwei Uhr nachts.

Von Christoph Dannowski