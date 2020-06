Hannover

Ambiente: Dieses Lokal ist ein Schatzkästchen. Seit mehr als 25 Jahren führen Flavia und Vassili Vassiliou das „Castello im Herzog Ferdinand“ in Herrenhausen – unter normalen Umständen eine beliebte Location für Hochzeiten. Dass der Biergarten an diesem Tag geschlossen hat, liegt allerdings daran, dass der Juniabend eher kühl und feucht ist. Durch die großen Bogenfenster genießt man trotzdem den Blick nach draußen, Kristallleuchter verbreiten heimeliges Licht, die Bar ist aus dunklem Holz, im Hauptraum speist man vor weißer Wandvertäfelung auf einer Empore. An den Wänden hängen Schwarz-weiß-Fotografien von italienischen Märkten, Menschen und Sehenswürdigkeiten, die Tische sind mit schweren Stofftüchern und -servietten eingedeckt.

Bei Sonnenschein genießt man in Herrenhausen italienische Spezialitäten an der frischen Luft. Quelle: Behrens

Anzeige

Der Service: Das „Castello“-Team holt das Beste aus den Corona-Bedingungen heraus. Am Eingang steht ein Spender mit Desinfektionsmittel, das zum Glück angenehm neutral riecht. Die Kellner tragen Handschuhe und Mund-Nasen-Schutz mit „Castello“-Logo, die Speisekarte kommt eingeschweißt und frisch desinfiziert an die Tische, die auch in gebührendem Abstand stehen. Wir fühlen uns gut aufgehoben und umsorgt – das Lokal ist gut besucht, in Herrenhausen ist es eine verlässliche Adresse für einen Abend in gehobener Atmosphäre.

Weitere NP+ Artikel

Essen und Trinken: Gehoben sind auch die Preise im „Castello“, für eine Pizza auf die Schnelle sollte man sich anderweitig orientieren. Auf der Speisekarte gibt es Parallelen zum „Vince“ in der City, dass Vassiliou vor zwei Jahren eröffnet hat – Pfifferling- (38 Euro) und Trüffelmenü (56 Euro) tauchen ebenfalls dort auf.

Wir entscheiden uns bei den Vorspeisen für „Tris Castello“ (17,50 Euro), das für zwei Personen schon mal einen hervorragenden Einstieg bietet. Der Dreiklang aus italienischen Klassikern ist geschickt komponiert: Das Vitello Tonnato, hauchdünn geschnittenes Kalbfleisch, wird von einer sämigen Thunfisch-Kapern-Sauce begleitet. Das Carpaccio vom Black-Angus-Rind ist sehr zart, die groben Parmesanspäne liefern den Kontrast dazu. Ein Hit ist die Burrata, die auf einem Bett aus lauwarmer Paprika, Datteltomaten und rotem Pesto liegt. Der cremige Mozzarella verführt zu wohligen Seufzern.

Quelle: Christian Behrens

Auch die Strozzapreti (kurze, verdrehte Nudeln) con Pollo für 16,80 Euro sind ein Genuss. Die Hähnchenfiletstreifen sind kross gebraten, aber immer noch saftig, Lauchzwiebeln, Pfifferlinge und sizilianische Datteltomaten ergänzen das Gericht harmonisch. Der Insalata Estiva (16,50) wird begleitet von gebratenen Zucchinischeiben, die mit Safran mariniert sind. Vier knusprige Garnelen und drei Lachsfiletstreifen krönen den Salat – auch hier zeigt die Küche ihre Vorliebe für sizilianische Datteltomaten, die nach der Sonne des Südens schmecken. Winziger Kritikpunkt: Das intensive Balsamicodressing ertränkt die Blattsalate zu sehr und überlagert deren Eigengeschmack.

Fazit: Tolles Ambiente, guter Service, anspruchsvolle Küche. Das „Castello“ ist nicht günstig, aber ein Lokal für besondere Momente.

Castello

Alte Herrenhäuser Straße 24, 30419 Hannover

Telefon: 0511/75 12 89

Öffnungszeiten: Täglich 12 bis 15 Uhr, 18 bis 23 Uhr, nur montags ist Ruhetag

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht auf Anfrage

Kein Raucherzimmer

Barrierefrei? Separater ebenerdiger Eingang, aber keine barrierefreie Toilette

Wie bezahlen? bar, EC, Kreditkarte

Von Andrea Tratner