„Well-Food“ und Drinks: Ein toller „Glücksbringer“ für die List

Sommer 2019 sollte es werden, Ende November hat das „Glücksbringer“ dann seine Türen geöffnet. Die Betreiber, zu denen Sascha Casado und Ex-96-Stadionchef Thorsten Meier gehören, haben im ehemaligen „Café Tabac“ keinen Stein auf dem anderen gelassen. Und sind baulich auf die eine oder andere Überraschung, inklusive Wasserschaden, gestoßen – was die Verzögerung erklärt. Herausgekommen ist ein Ort, an dem sich Gäste wohlfühlen.

Der „Glücksbringer“ in der Ferdinand-Wallbrecht-Straße. Quelle: Wallmüller

Der robuste Industriestil mit Stahl, Stein und Holz ist aber nicht kalt, sondern hat Charme und strahlt eine wohlige Atmosphäre aus, die mit warmen Farben und klug gesetztem Licht erschaffen wird. Auffällig und der Stolz der Betreiber ist die Bar mit einem riesigen, leuchtenden Büffet voller Flaschen und Gläser.

Stolz der Betreiber: die Bar. Quelle: Wallmüller

In dem verwinkelten Lokal haben 100 Gäste Platz, im Sommer kommen 100 Plätze auf der Terrasse hinzu. An dem Mittwochabend sehen wir Gruppen von Freunden oder Paare, dabei einige Gäste unter 25 Jahren.

Alles neu: Das ehemalige „Café Tabac“ an der Ferdinand-Wallbrecht-Straße wurde komplett umgebaut. Quelle: Wallmüller

Service: Wir werden von einem jungen Mann bedient. Bei allen Fragen zu Essen und Getränken ist er sehr auskunftsfreudig. Bei Gelegenheit fragt er nach, ob wir noch Wünsche haben. Alles sehr sympathisch.

Essen & Trinken: Beim Blick in die Karte ist schon erkennbar, dass Cocktails, Drinks und Kaffee im Vordergrund stehen. Aber auch der Wein kann sich sehen lassen: Der Primitivo (Borgo Degli Aceri, 0,2 Liter für 5,50 Euro) ist weich, vollmundig und überzeugt mit seinem Kirscharoma. Der gut gekühlte Riesling (Eser/ Rheingau, 0,2 Liter für 5,50 Euro) ist zitronig-fruchtig mit kräftiger Säure.

Die Küche setzt auf „Well Food“ und Bowls: Gesunde und an Sportlernahrung angelehnte Rezepte, die zum „Glücksbringer“-Konzept passen und in großen Portionen auf den Tisch kommen – es ist Essen zu den Getränken, nicht umgekehrt. In einer ganzen Reihe von Gerichten taucht leckeres Grillgemüse auf, so auch auf dem Flammkuchen Veggie (7,90 Euro), der uns mit seinem knusprigen Teig überzeugt.

Flammkuchen Veggie für 7,90 Euro. Quelle: Lill

Aber auch in der Spicy Chicken Bowl (13,90 Euro), in der das Gemüse mit groben Salzkörnern bestreut ist. Auch sonst sind wir mit der Zusammenstellung der Bowl zufrieden. Der Reis mit Quinoa liegt auf einem Salatbett mit Dressing, dazu gibt es Mais und Hähnchenbruststreifen mit einer gut geschärften Soja-Sesam-Salsa.

Spicy Chicken Bowl für 13,90 Euro. Quelle: Lill

Noch etwas schärfer sind die Jalapeños-Stückchen zu den Nachos (7,90 Euro). Die Chips sind mit Lauchzwiebeln und Tomatenwürfeln bestreut, dazu gibt es einige Klekse Sauerrahm, der die Schärfe der Jalapeños abmildert Das Ganze ist mit reichlich Käse überbacken.

Nachos mit Tomatensalsa und Käsesoße für 8,90 Euro. Quelle: Lill

Mit dem Flammkuchen Elsässer Art (8,90 Euro) wird ein Klassiker angeboten – wobei sich das traditionelle Rezept auf Crème Fraîche, Zwiebeln und Speck beschränkt und auf Käse, wie er im „Glücksbringer“ verwendet wird, verzichtet. Schmeckt trotzdem, aber eben etwas würziger als das Original.

Flammkuchen Elsässer Art für 8,90 Euro. Quelle: Lill

Fazit: Gutes Essen, gute Getränke, gute Atmosphäre. Hier wird sich nicht nur die List, sondern ganz Hannover wohl fühlen.

Glücksbringer, Würzburger Straße Straße 17, 30880 Laatzen, Telefon: 0511/80607969

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag ab 16 Uhr, Sonnabend und Sonntag ab 10 Uhr. Von Mai bis Oktober ist mittwochs bis freitags ebenfalls ab 10 Uhr geöffnet.

Glücksbringer, Ferdinand-Wallbrecht-Straße 44, 30163 Hannover. Quelle: Fleischhauer

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Nicht barrierefrei, im Restaurant gibt es Treppen, zu den Toiletten geht es in den Keller.

gibt es Treppen, zu den Toiletten geht es in den Keller. Bezahlen: bar, EC, Kreditkarte, mobil bei App-Bestellungen

Von Sönke Lill