Hannover

Ambiente: Mehr Aufmerksamkeit geht nicht. Die Fensterfront des „Ristorante Lucca“ öffnet genau zur Kreuzung Tiergartenstraße, jeder Kirchröder muss hier vorbei. An der Sedanstraße hatte die „Osteria Lucca“ 70 Quadratmeter (hier befindet sich inzwischen das siebte Pizzalokal von „Francesca & Fratelli“), im neuen Quartier stehen allein drinnen 150 Plätze zur Verfügung, einen kleinen Außenbereich an der Straße gibt es auch.

Hinter der automatisch öffnenden Schiebetür ist linker Hand ein ins Restaurant integrierter Feinkostladen mit italienischen Spezialitäten, rechts sitzen die Gäste an kleinen Tischen bis großen Tafeln. Die Tische sind nett eingedeckt, wir schauen auf den Getränketresen, einen Weinschrank und einen Pizzaofen mit goldenem Dach. Die Einrichtung ist stylish, auffallend die Rücklehnen in Samtoptik, die Naturholz-Pfeiler und die mit Akustiksegeln abgehängte Betondecke.

Das Lucca ist chic eingerichtet. Quelle: Droese

Service: Der kleine Empfangscounter hinter der Glastür ist nicht durchgehend besetzt, deshalb irren immer wieder Gäste auf Platzsuche durchs Restaurant, dabei geht hier ohne Reservierung rein gar nichts. Auch nicht am Sonntagabend um 18 Uhr. Leider nicht das einzige Service-Problem: alle drei Bruschetta-Scheiben sind am Rande verkohlt, so hätte das Gericht gar nicht zum Gast kommen dürfen. Die Hauptspeisen werden zeitlich um fünf Minuten versetzt gebracht, der Parmesan braucht weitere drei Minuten. Trotz vieler Servicekräfte wird wenig gelächelt und kaum mit den Gästen gesprochen, die herzliche Gastfreundschaft Italiens fehlt (noch). Die schriftliche Rechnung wird ebenfalls nachgereicht, dabei werfe ich gerne einen Blick darauf, bevor ich zur Kasse gebeten werde. Ein Tischnachbar ist nicht zum ersten Mal hier und bemerkt trocken: „Wann du hier bedient wirst, ist niemals sicher.“

Essen und Trinken: Zehn Vorspeisen, zwei Suppen, 15 Nudelgerichte, 17 Pizzen, die mit 35 Beilagen noch bereichert werden können, sieben Mal Fisch und sieben Mal Fleisch, die schick gebundene Speisenkarte macht Lust aufs Essen. Wir beginnen klassisch mit Bruschetta (5,50 Euro) und Insalata Mista. Geschmacklich ist das geröstete Brot voll im Soll, unsere Reklamation wegen des schwarzen Randes bereitet keine Probleme, allerdings: der neue Teller hat überraschenderweise nur zwei statt vorher drei Bruschetta-Scheiben drauf.

Spezialitäten: Im Feinkostgeschäft gibt’s Italienisches. Quelle: Droese

Der gemischte Salat ist ein frischer Mix zum stolzen Preis. 7,90 Euro. Ich bleibe klassisch und nehme Spaghetti Bolognese, mit 11,90 Euro auch kein Schnäppchen. Die Nudeln sind wunderbar al dente, die Hack-Soße leider etwas wässerig und wenig würzig.Die Pizza Fabio (12,90 Euro) hat als Auflage Hühnchen, frische Champignons und getrocknete Tomaten und kann geschmacklich gefallen. Wenngleich auch hier der Rand des Teigfladen zu dunkel ist.

Fazit: Seit Anfang Juni hat Kirchrode einen ambitionierten Italiener mehr. Beim Essen ist noch Luft nach oben, der Service muss sich steigern, aber bei der optimalen Lage dürfte das neue „Lucca“ eine Erfolgsgeschichte vor sich haben. Eine Reservierung ist schon jetzt ein Muss.

Ristorante Lucca

Tiergartenstraße 122, 30559 Hannover

Telefon: 0511/65512256

Öffnungszeiten: Das Feinkostgeschäft hat montags bis sonnabends 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das Restaurant dienstags bis sonntags 12 bis 15 und 17 bis 23 Uhr.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Barrierfrei, es gibt eine Behindertentoilette

Wie bezahlen? Bar und EC-Karte

Von Christoph Dannowski