Poké-Bowls im Ma’loa: In der Südstadt surfen wir am liebsten

Hannover

Ambiente: Berlin, Hamburg, Köln, Paris – und jetzt Hannover. Der „Ma’loa“-Gründer hat das Konzept für seine Schnellrestaurant-Kette nach längerem Aufenthalt auf Hawaii entwickelt, neun Standorte gibt es inzwischen. Auf der Pazifikinsel entstand die Fusion aus kalifornischem Gesundheitsbewusstsein, japanischer Kochkunst und hawaiianischer Gelassenheit – in Poké-Schüsseln treffen traditionell roher marinierter Fisch, Reis, Salat und Gemüse mit knackigen Toppings aufeinander. Alles eine Frage des Lebensgefühls, und nach dem Burger der Gastro-Trend schlechthin.

Südsee-Gefühle: Das „Ma’loa“ kann nicht vertuschen, dass es ein Schnellrestaurant ist, hat aber nette Einrichtungsideen. Quelle: Christian Behrens

Wobei das „Ma’loa“ das Hawaii-Gefühl trotz des chromglänzenden Imbiss-Tresens mit den vielen Schüsseln gut rüberbringt: Wer einen Fensterplatz zur Marienstraße ergattert, sitzt auf einer Schaukel und kann sich so leicht einreden, dass nicht der Verkehr, sondern die Brandung rauscht. Von der Decke hängt (künstliches) Grünzeug, die Wände zieren collagenartige Szenen mit Fischen, Riesenschildkröten, Blumenmädchen. Am Eingang lehnen zwei Holz-Surfbretter. Sportlich wird es hier vor allem für die Lieferando-Radler, die am frühen Abend Bestellungen ohne Ende abholen. Der Gedanke an Berge von Plastikmüll trübt das Hawaii-Gefühl leider ein bisschen ...

Das „Ma’loa“ an der Marienstraße. Quelle: Christian Behrens

Service: Hinter dem Tresen wuseln junge Damen, die jede Bowl souverän und schnell zusammenstellen. Über exotische Zutaten wie Sriracha (scharfe Chilisauce), Kimchi (eingelegter Kohl aus der koreanischen Küche) und den Schärfegrad der acht verschiedenen Saucen klären sie freundlich und geduldig auf.

Essen und Trinken: Bei der Bastel-Bowl muss man viele Entscheidungen treffen. Sushi-Reis, Vollkornreis, Zuccchinstifte oder Babyspinat als Basis (man kann auch zwei Zutaten mixen). Rohen Thunfisch oder Lachs, Shrimps, Oktopus, gegrilltes Hähnchen oder Bio-Tofu als Protein-Lieferant. Als weitere Zutaten stehen Gurke, Edamame, rote Zwiebeln, Rote Bete, Ananas und Frühlingszwiebeln zur Wahl. Acht Saucen und Toppings wie Cashewkerne, Erdnüsse, Kokoschips oder Sushi-Ingwer runden das Basis-Programm (mit Tofu 7,50, mit Fisch 9,50 Euro) ab, gegen Aufpreis kann man Avocado, Guacamole, Algensalat, Mango, Kimchi oder Granatapfel bestellen.

Leckere Poké-Bowls. Quelle: Christian Behrens

Oder man entscheidet sich für eine der zehn Kompositionen. Bei der „Kaua’i Salmon Bowl“ (zwölf Euro) erweist sich die Wahl von warmem Reis und Blattspinat als Basis in der Tonschüssel als goldrichtig. Die übrigen Zutaten – roher Lachs, knackige Edamame, Gurke und Ananas – werden in einer Extraschüssel mit dem „Korean Love Flavour“ (Achtung, sehr scharf!) vermischt, bevor sie in der Bowl landen. Kimchi und Cashewkerne kommen obenauf. Das Gericht ist dadurch extrem aromatisch. Wer an Bowls normalerweise schätzt, dass man die Zutaten pur herausschmecken kann, muss sich darauf einlassen.

Große Auswahl bei den Zutaten. Quelle: Christian Behrens

Das gilt auch für die harmonisch zusammengestellte „ Big Island Tuna“ mit rohem Gelbflossen-Thunfisch, Edamame, Roten Zwiebeln, Gurken, Avocado (leider sehr kühl) und „Ma’loa Flavour“ auf Sojabasis. Die Krux ist nur, dass die Basis aus Zucchiniraspeln viel Flüssigkeit absondert. Dazu schmecken hawaiianisches Kona-Bier (3,90 Euro für 0,2 Liter) und der herbe und sehr sättigende „Green Nalani“-Smoothie mit Spinat, Früchten, Kokosraspeln und deutlichem Weizengras-Aroma (4,90 Euro).

Fazit: Bowls sind der derzeit heißeste Gastro-Trend – mit seinem authentischen Konzept surft „Maloa“ auf der Erfolgswelle.

Ma’loa

Marienstraße 43, 30171 Hannover

Telefon: 0511/35 34 19 45

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11.30 bis 20 Uhr, Samstag 12.30 bis 21 Uhr.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Barrierefrei? Zum Eingang führen Stufen, das soll aber demnächst umgebaut werden.

Wie bezahlen? bar, EC, Kreditkarte

Lesen Sie auch:

Von Andrea Tratner