Mehr Glanz für das „A’Mura“ am Hohen Ufer

Hannover

Ambiente: Wirklich gelungen! Etwa eine Million Euro haben die Brüder Cemal Can (52) und Feyzi Ekinci (54, er führt nebenan auch das „Aresto“) in den Ausbau ihres Restaurants „A’Mura“ (ehemals „Bei Mario“) am Hohen Ufer gesteckt – und damit eine gemütliches Ambiente geschaffen.

Am Eingang befindet sich der Thekenbereich mit Hochstühlen, links davon, durch antike Gitter abgetrennt, öffnet sich ein Trattoria-Bereich im Industriestil mit Backsteinoptik, Kronleuchtern, Holztischen und gemütlichen Stühlen. Rechts vom Eingang geht es durch eine Tür in eine andere Welt: Dort haben die Planer einen Raum im 50er-Jahre-Landhausstil eingerichtet.

Hannover: Restauranttest bei "A'Mura" Quelle: Christian Behrens

Service: Unser Kellner hat viel zu tun, nimmt das aber mit Humor und zeigt Persönlichkeit. Genervt von seinen Kollegen am Ausschank scheint er zu sein, als wir ihn darauf ansprechen, dass das Weinglas nur mit 0,15 Liter anstatt der bestellten 0,2 Liter gefüllt ist. Wir wollen nicht knausrig wirken, aber bei einem Preis von 6,50 Euro scheint uns die Nachfrage berechtigt. Zehn Minuten später stellt er kommentarlos eine Karaffe mit der gleichen Menge Weißweins zum Nachschenken auf den Tisch.

Stilvoll: Im „A'Mura" gibt es Salz- und Pfefferstreuer im Format einer kleinen Weinflasche. Quelle: Christian Behrens

Essen & Trinken: Mit dem nahezu perfekten Ambiente wecken die „A’Mura“-Macher eine gewisse Erwartung. Zum Beispiel die nach einem kleinen Gruß aus der Küche (vielleicht etwas von dem tollen festen Weißbrot, das zu den Antipasti gereicht wird, mit einem Dip oder Olivenöl). Darauf warten wir vergeblich. Also werfen wir einen Blick in die Karte, die der eines Standard-Italieners entspricht – was ja nicht schlecht sein muss.

Als Vorspeise nehmen wir einen großen Teller Antipasti (zwölf Euro). Köstlich in Erinnerung bleiben uns der eingelegte Fenchel, Paprika und Oliven – Zucchini, Artischocken und Champignons sind solide. Dem stehen allerdings lasche (wahrscheinlich nur gekochte) Möhren gegenüber und Auberginen, auf die eine salzige Sardelle gelegt wurde. Der Fisch hat dem Gemüse viel Eigengeschmack genommen. Also Antipasti mit erheblichen Qualitätsschwankungen.

Es darf gerne noch kreativer sein auf der Speisekarte. Quelle: Christian Behrens

Der Pulposalat von der Tageskarte (zwölf Euro) hält bedingt, was er verspricht. Denn der Oktopus geht zwischen Muscheln, Garnelen und Kalamariringe etwas unter, die in ihrer Mischung eher an einen klassischen Meeresfrüchtesalat erinnern. Alles ist vermengt mit Paprika, Rucola und (definitiv zu vielen) weißen Bohnen. Dazu fehlt es an Dressing, also greifen wir selbst zu Essig, Öl, Salz und Pfeffer.

Gut gelingt der Klassiker, die Saltimbocca Romana (18,50 Euro). Das Kalbfleisch ist zart und saftig, die Kartoffeln aus dem Ofen leicht knusprig, das Gemüse bissfest und aromatisch. Dazu gibt es eine gut eingekochte Weißweinsauce. Lecker.

Das Tiramisu (sechs Euro) zum Dessert überzeugt mit seiner Konsistenz – weicher Keks und eine Creme mit hohem Mascarponeanteil. Für unseren Geschmack dürfte nur das Kaffeearoma etwas stärker sein.

Unsere Weinauswahl ist solide. Sowohl mit dem trockenen Riesling (Weingut Robert Weil, 0,2 Liter für 6,50 Euro) als auch mit dem fruchtigen Primitivo (0,2 Liter für 4,70 Euro) kann man nichts falsch machen.

Fazit: Tolles Ambiente, das eine Karte verdient hätte, der die Küche mit kreativen Ideen gerne ihren Stempel aufdrücken dürfte.

A’Mura Ristorante

Schlossstraße 6, 30159 Hannover

Telefon: 0511/32 86 65

Öffnungszeiten: Täglich von 11.30 Uhr bis 22 Uhr.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Kein veganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Barrierefrei? Ja, eine behindertengerechte Toilette gibt es auch.

Wie bezahlen? bar, EC, Kreditkarte

Von Sönke Lill