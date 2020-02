„Lorenz“ will mehr als Pizza und Pasta

Hannover

In weißer Schrift auf lila Torbogen steht über der Eingangstür geschrieben, was das „Lorenz“ in unmittelbarer Nähe zum Leine-Center in Laatzen alles sein möchte. Restaurant und Pizzeria. Lounge und Bar. Café auch noch. Vielleicht haben sich die Chefs zu viel vorgenommen. So gefällt uns im Gastraum ebenso viel wie uns missfällt. Wenige Meter neben dem edel grün ausgeleuchteten Bar-Bereich hängt ein riesiger TV-Monitor, auf dem aus der Seria A Lecce gegen Turin übertragen wird. Ohne Ton, dennoch störend. Wir freuen uns über eine schicke Deckenbeleuchtung, das Teelicht auf unserem Tisch bleibt leider aus. Panorama-Bilder mit Hannover-Motiven begeistern uns, laute Diskomusik aus der Box direkt über uns nervt.

Alles in einem: „Lorenz“ ist Restaurant, Pizzeria, Bar und Café. Quelle: Wilde

Die Einrichtung im „Lorenz“ ist farbenfroh. Quelle: Wilde

Service: Den Tisch direkt unter dem Fernseher lehnen wir ab und bekommen einen gegenüber. Der Mann, der die Bestellungen aufnimmt, spult sein Programm mit Routine ab, von italienischer Gastfreundschaft ist bei ihm nichts zu spüren. Ein Lichtblick ist die Aushilfe, die uns unaufgefordert weitere Teller bringt, als sie merkt, dass wir uns die Vorspeisen teilen wollen. Beim Rausgehen sind wir von anderen Italienern ein herzliches „Ciao ciao, arrivederci“ gewohnt, hier schauen alle Servicekräfte lieber auf ihre Handys. Positiv sind die Servicezeiten: Die Getränke kommen sofort, Vorspeisen nach zehn, Hauptgerichte nach 30 Minuten.

Kreidekunst im „Lorenz“. Quelle: Frank Wilde

Essen und Trinken: Das „Lorenz“ ist für auffällige Werbung bekannt. Auf großformatigen Aufstellern haben wir den Slogan „Die schlechteste Pizza der Umgebung“ gelesen, das soll locken – und hat bei uns funktioniert. Das Pizza-Angebot ist üppig – es gibt 55 Varianten. Dazu kommen 26 Pasta-, 13 Fleisch- und sieben Fischgerichte. Wir beginnen mit Bruschetta (5,90 Euro): Vier gut belegte Tomaten-Weißbrote, denen allerdings neben dem Hauch Knoblauch die Würze fehlt – wie auch beim „knackigen Grünzeug der Saison“, das aus zwei Cocktail-Tomaten, vier Gurkenscheiben und dem schlichten Mix aus Rucola, Radicchio, Eisbergsalat und Möhrenschnitzeln besteht und uns mit 7,30 Euro viel zu teuer erscheint. Zum Würzen hat man uns in einer Plastikflasche eine Balsamico-Essig-Creme mit (zu) vielen Zusatzstoffen auf den Tisch gestellt.

Pizza und Pasta entschädigen für mäßige Starter

Pizza und Pasta entschädigen für die mäßigen Starter. An Pizza Nummer 37 mit Mozzarella, Artischocken, Champignons, Oliven, Peperoni, Sardellen und Kapern (10,90 Euro) ist nichts auszusetzen. Der Teig ist gut durchgebacken, der Belag reichlich. Meine Spaghetti mit Sahne, Brokkoli und Salsiccia-Stücken (9,90 Euro) sind geschmacklich ebenfalls in Ordnung, die Nudeln sind al dente, der Brokkoli bissfest, Knorpel in der groben italienischen Bratwurst lassen sich aussortieren.

Italienisch: das Essen im „Lorenz“. Quelle: Wilde

Fazit: 25 Gäste an einem verregneten Sonntagabend beweisen, dass das „Lorenz“ seine Kundschaft findet. Es sollte sich nur entscheiden, ob es hip und jung oder doch besser gemütlich und gastfreundlich rüberkommen will.

Lorenz, Würzburger Straße Straße 17, 30880 Laatzen, Telefon: 0511/80607969

Öffnungszeiten: Täglich von elf bis 23 Uhr.

Lorenz, Würzburger Straße Straße 17, 30880 Laatzen Quelle: Fleischhauer

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Barrierefrei, auch die Toiletten sind laut Betreiber für Rollstuhlfahrer geeignet.

Bezahlen: bar, EC, Kreditkarte, mobil bei App-Bestellungen

Von Christoph Dannowski