Dieses Zoo-Lokal kommt tierisch gut an

Anfang Oktober ist der bisherige Gasthof Meyer im Zoo Hannover zum neuen „ Hoflokal“ geworden. Nicht nur der Name ist neu, auch das Konzept ist ein anderes und nah am Zeitgeist: Nur regionale und saisonale Gerichte stehen auf der Speisekarte. Entsprechend wird die Speisekarte etwa alle drei Monate erneuert. Der Slogan dazu passt: „Saisonal. Regional. Hoflokal!“

Das Ambienteim neuen Zoo-Restaurant ist stilvoll und modern. Herzstück ist der mitten im Raum liegende offene Küchenblock, an dem Salate und kleinere Gerichte zubereitet werden. Originell ist eine umgebaute Viehtränke, an der sich Gäste für 2,60 Euro selbst mit Wasser versorgen können – und beliebig oft nachfüllen dürfen. An den Seiten des Raumes sind gemütliche kleine Sitzecken, in der Mitte zwei lange Holztischreihen, vor dem offenen Kamin kann man es sich auf Sesseln gemütlich machen. Die Einrichtung ist ein gelungener Mix aus alten und neuen Elementen. Da sich das Hoflokal auch für Gäste öffnen möchte, die nicht in den Zoo gehen, gibt es jederzeit einen Zugang von außen – anders als früher.

Frisches KONZEPT: Herzstück des Hoflokals ist der offene Küchenblock in der Mitte des Restaurants. Quelle: Florian Petrow

Service: Wir werden sehr freundlich empfangen, haben zum Glück freie Platzwahl und entscheiden uns für eine der gemütlichen Sitzecken. Bevor wir Platz nehmen, weist uns die Bedienung auf die Kleiderhaken direkt neben den Pfeiler am Tisch hin, die Speisekarten hängen hinter den Tischen an der Wand. Wir sind erstaunt, wie schnell die Speisen serviert werden.

Essen und Trinken: Unsere Tochter entscheidet sich für „ Schiff Ahoi“ (7,90 Euro): Fischstäbchen, Kartoffelbrei und ein perfekt gewürzter Gurkensalat. Henri wählt „Pasta macht glücklich“ (4,90 Euro): Das sind ganz klassisch Nudeln mit Tomatensauce. Leider trifft die Sauce aus uns unerklärlichen Gründen an diesem Tag nicht seinen Geschmack, doch seine große Schwester tauscht großherzig mit ihm. Wir Eltern nehmen eine große Portion Gulaschsuppe vom Rind (11,30 Euro) sowie einen Hirschburger mit Brombeer-Marmelade, Feldsalat und Mangold (14,20 Euro). Dazu trinkt Henri eine Kirschschorle (3,20 Euro), wir anderen jeweils eine Rhabarberschorle (je 3,30 Euro).

Alle Speisen sind ansprechend auf den Tellern angerichtet, die Gulaschsuppe kommt beim Familienvater sehr gut an. Sein Kommentar: „Genau so muss sie sein.“ Auch die Hirschfrikadelle des Burgers ist auf den Punkt gebraten und die Marmelade passt geschmacklich perfekt dazu, allerdings trifft Hirsch im Burgerbrötchen nicht ganz unseren Geschmack – wir mögen einen klassischen Rinderburger lieber. Dennoch zeigt das „ Hoflokal“ auch mit diesem besonderen Gericht, das nach Angaben der Betreiber einmalig in der Stadt ist, dass man hier auch mal bewusst abseits der ausgetretenen Wege wandelt. Zum Nachtisch nimmt unsere Tochter einen Wackelpudding mit Milcheis (4,50 Euro), der in einer Art Mini-Blumentopf serviert wird. Wir Eltern wählen je einen Cappuccino (je 2,80 Euro). Dabei stellt das „ Hoflokal“ seine nachhaltige Seite unter Beweis. Die Tassen sind aus recyceltem Kaffeepulver produziert und sehr leicht.

Kinderfazit: „Der weltbeste Gurkensalat“, urteilt unsere Tochter. Dem Nesthäkchen hat es vor allem das Feuer im Kamin angetan und wir können ihn nur schwer davon abhalten, draußen auf Stöckersuche zu gehen.

Elternfazit: Ein Restaurant, das konsequent auf saisonale und lokale Produkte setzt und obendrein Tassen aus recyceltem Kaffee benutzt, finden wir spitze. Und lecker schmeckt es auch noch. Wir kommen wieder.

Spieleangebot

Kinderkarte

Veganes Gericht

Nicht barrierefrei

Wickelmöglichkeit

Bar, EC-, Master- und Visakarte sowie mit einem Zoo-Gutschein

HoflokalAdenaueralee 130175 Hannover0511/28074203Das Restaurant im Internet

Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags von 12 bis 22.30 Uhr, sonnabends von 9 bis 22.30 Uhr, sonntags von 9 bis 20 Uhr. Montags geschlossen.

Von Britta Lüers