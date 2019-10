Hannover

Ambiente: „Unser Haus“ bedeutet der Name des türkisch-kurdischen Restaurants „Bona’me“ – der Neuzugang am Hohen Ufer führt die Goldelemente der exklusiven Fassade innen weiter. Man taucht ein in eine orientalische Welt, in der Moderne auf Tradition trifft. Hunderte reich verzierte Lampen hängen von der Decke, Gem...