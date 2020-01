Bei „Le Feu“ schmeckt es Kindern wie in Frankreich

Hannover

Ambiente: Das „Le Feu“ ist ein Frischling an der Bödekerstraße. Erst im November hat das Franchise-Restaurant, das es in 16 weiteren Städten im Norden gibt, eröffnet. Die Einrichtung erinnert an ein französisches Bistro: Weinkisten aus Holz werden charmant als Deko-Elemente eingesetzt, auf einer großen Kreidetafel prangt der Eiffelturm. Aus den Lautsprechern säuseln französische Chansons. Wir fühlen uns automatisch wohl, obwohl wir im Vorzelt Platz nehmen. Aber auch dort ist die Einrichtung liebevoll gestaltet und das Wichtigste: Es ist gut beheizt und zieht nicht.

Service: Wir werden von einem jungen Mann begrüßt, der gleich zu Beginn offen zugibt, dass er seinen ersten Tag hat. „Nur falls etwas nicht sofort klappt“, fügt er hinzu. Das ist charmant und ehrlich, wäre, wie sich am Ende herausstellt, aber gar nicht nötig gewesen, denn es klappt schon fast alles ziemlich gut. Chef Falk Böttcher bringt uns schließlich an unseren Tisch, den wir zum Glück telefonisch reserviert hatten. Denn obwohl wir in der Vorweihnachtszeit an einem Donnerstagabend kommen, ist das Lokal sehr gut besucht. Und dennoch werden wir extrem schnell und dabei auch aufmerksam bedient.

Seit November gibt es das Le Feu. Quelle: Christian Behrens

Essen und Trinken: Unsere Kinder entscheiden sich für den klassischen Flammkuchen nach Elsässer Art (neun Euro). Eigentlich wollen beide einen eigenen haben, doch die Bedienung rät zu einem. „Damit der Flammkuchen nicht so schnell auskühlt“, sagt er. Wir sind dankbar für den Tipp. Wir Erwachsenen können uns bei der gewaltigen Auswahl an Flammkuchenvariationen kaum entscheiden. Die Wahl fällt schließlich auf den Flammkuchen mit Preiselbeeren und Camembert (9,50 Euro) sowie den Flammkuchen Ratatouille (9,50 Euro). Dazu trinken wir eine große Flasche Mineralwasser (6,50 Euro).

Die Flammkuchen sind perfekt, genauso müssen sie sein. Der Boden ist hauchdünn und an den Rändern angenehm kross. Besonders die Elsässer Art und der Camembert-Flammkuchen trifft unsere Geschmäcker voll. Es ist in beiden Fällen der perfekte Belag. Ratatouille ist zwar mit reichlich frischem Gemüse belegt, unter anderem Paprika, Champignons und Aubergine, gefällt uns als Belag aber weniger gut. Dennoch sind alle drei Holzbretter, auf denen die Speisen serviert werden, in kürzester Zeit bis auf den letzten Krümel leer gefuttert.

Marc (48) und Falk (45) Böttcher betreiben das Flammkuchenrestaurant. Quelle: Christian Behrens

Und so bekommen wir auch beim Nachtisch nicht genug von Flammkuchen. Wir wählen die süße Variante mit süßem Rahm, Äpfeln und Zimtzucker (9 Euro). Ein echter Geheimtipp, der süchtig macht. Dazu gönnen wir uns einen normalen Espresso (2 Euro) und einen doppelten (3,50 Euro). „Sehr sehr guter Kaffee“, lautet der Kommentar des Familienvaters. Unsere beiden Kinder wählen jeder eine Portion Creme Brulée (je 5,50 Euro). Leider ist dieser Nachtisch eine echte Enttäuschung. Die karamellisierte Zuckerschicht ist offenbar zu lange erhitzt worden. Dadurch schmeckt die ganze Nachspeise leider komplett verbrannt. Nach wenigen Löffeln lassen Carla und Henri das Dessert deshalb stehen und auch wir Eltern mögen es nicht essen.

Kinderfazit: „Hier wollen wir häufiger essen“, sagen unsere Kinder gleich mehrfach. Auch der enttäuschende Nachtisch kann ihre Freude über köstlichen Flammkuchen scheinbar nicht trüben.

Elternfazit: Auch wenn wir eigentlich keine großen Fans von Franchise-Restaurants sind, sind wir überzeugt von diesem neuen Restaurant und der Qualität der Flammkuchen. Insgesamt haben wir 60 Euro gezahlt, das ist für eine vierköpfige Familie völlig im Rahmen.

Le Feu

Bödekerstraße 46, 30161 Hannover

Telefon: 0511/94 05 15 51

Öffnungszeiten: Täglich ab 17 Uhr.

Spielangebot

Keine Kinderkarte

Veganes Gericht

Nicht barrierefrei

Keine Wickelmöglichkeit

Wie bezahlen? bar, EC, Kreditkarte

Von Britta Lüers