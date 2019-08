Hannover

„Everything ist better together“ verkündet der Schriftzug, der sich rund um das deckenhohe Wandgemälde mit Asia-Motiv schlängelt. Die Farben – Rosa und Grün – tauchen im Mini-Lokal immer wieder auf. Zum Beispiel im üppigen Pflanzenschmuck: Kakteen, Zimmerpalmen, Monstera mit großen Blättern, sogar auf einem metallenen Luftbalken thronen Töpfe mit Grünpflanzen.

Im unteren Bereich des Apartments gibt es vier Zweiertische, am Tresen an der Wand kann man auf Barhockern Platz nehmen – auf der Empore warten gemütliche Sofas. Allerdings zieht der Essensduft von der offenen Küche direkt nach oben. Bei gutem Wetter sind deshalb auch die zwei ergonomisch geformten Gartenbänke, Sessel und Hocker mit Nostalgiefaktor vor der Tür eine gute Sitzgelegenheit, um das Treiben am Schwarzen Bären zu beobachten.

Das Motto des Restaurants an der Wand: „Everything is better together“. Quelle: Michael Wallmüller

Service

Hinter dem Tresen zischt und brutzelt es, wir bekommen live mit, wie die Bestellungen abgearbeitet werden. Leider sind es erstmal sieben Bowls, die von einer größeren Gruppe oben auf der Empore geordert worden sind. Die nette Apartment-Mitarbeiterin weist uns darauf hin, dass es also ein wenig dauern kann. Obwohl das Lokal gut besucht ist, nimmt sie sich Zeit, Fragen zu bestimmten Gerichten oder Zutaten zu erklären.

Essen & Trinken

Vegan ist im Trend. Doch statt lautsprecherisch damit zu werben, dass die Apartmentküche auf tierische Produkte verzichtet, steht auf der Speisekarte nur der Slogan „Eat more Plants“. Und Pflanzen kommen in den flachen Schüsseln hervorragend zum Einsatz. Die „Marokkanische Bowl“ (10,40 Euro) ist bestes Futter für die Augen und die Geschmacksnerven. Gurkenspiralen kringeln sich, der geröstete Harissa-Tofu hat eine tolle exotische Note, die grüne Chermoula (eine Marinade der nordafrikanischen Küche) schmeckt intensiv nach Minze und Koriander, auf dem gerösteten Blumenkohl sitzt ein Klecks Rote-Bete-Hummus, der alleine süchtig machen könnte. Der Knaller ist aber der marokkanische Möhrensalat mit Cranberrys, Ras el Hanout und viel Petersilie – für fünf Euro kann man ihn auch solo bestellen.

Das Apartment erstreckt sich über zwei Etagen. Spezialität sind Bowls wie „Babas Bester“. Bowl Quelle: Michael Wallmüller

Auch die Bowl „ El Pacho“ (9,90 Euro) ist eine bunte Wundertüte: Das Wort bedeutet im Spanischen „faul“ oder „träge“, das Gericht hingegen macht als Mittagssnack fit für den restlichen Arbeitstag. Und deckt alle Geschmacksempfindungen ab: Der Kidneybohnen-Salat verbreitet mit seiner Schärfe wohlige Wärme im Magen, süße Mangospalten bieten den geschmacklichen Kontrast, die Gemüsespiralen sind knackig, der geröstete Kürbis würzig, die Tortillachips knusprig.

Der hausgemachte Eistee (3,50 Euro) wird – natürlich – mit Glas-Trinkhalm serviert. Als Nachtisch wählen wir leckeren Chiapudding mit Creme und frischen Beeren (4,50 Euro). Die Geheimwaffe des Apartments sind laut Chef Fridtjof Marquardt aber die „Raw Cakes“, die nicht gebacken werden.

Fazit

Seit September 2018 betreibt der „Schenkers“-Chef zusammen mit Monty Emrich das Apartment. „Die Hannoveraner brauchen noch ein bisschen, um sich mit veganer Küche anzufreunden – wir machen das Schritt für Schritt.“ Ein Konzept, das aufgehen könnte. Wer einmal im Apartment gegessen hat, kommt wieder.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Nicht barrierefrei

Barzahlung, EC

ApartmentFalkenstraße 130449 Hannover

Das Restaurant bei Facebook

Öffnungszeiten: Montag bis freitags 11 bis 20 UhrSonnabends und Sonntags 10 bis 20 Uhr (Küche bis 19 Uhr)

Von Andrea Tratner