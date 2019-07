Hannover

Ambiente: Schon die Fahrt zum Teichhûs hat das Flair einer kleinen Landpartie. Wir fahren durch Felder, vorbei an Teichen. Unser Navigationsgerät hat jedoch leichte Probleme, das Restaurant zu finden – ein Schild an der Straße wäre hilfreich.Von außen erinnert das Teichhûs eher an ein altes Vereinsheim, ursprünglich war es die Klubgaststätte eines Anglervereins, innen hat es den Charme einer skandinavischen Hütte. Die Einrichtung ist ein gelungener Mix aus Holzmöbeln, weißen Stühlen, geschmackvollen Leuchten und frischen Blumen auf jedem Tisch. Das Hauptgebäude ist mit einem großen Zelt seitlich erweitert, wobei der Zeltcharakter nicht negativ wirkt.