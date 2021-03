Wohnen in zeitloser Architektur

Modern, hochwertig und energieeffizient – mit diesen Attributen lässt sich das Einfamilienhausensemble, das die Sparkasse Hannover an der Ingeborg-Bachmann-Straße in Sarstedt vermittelt, am besten beschreiben. Die Domizile überzeugen durch sehr hohe Energieeffizienz und eine optimale Raumaufteilung für Familien mit zwei oder drei Kindern.

Lichtdurchflutete 146 Quadratmeter bieten genügend Raum für fünf Zimmer. Treff- und Höhepunkt der Häuser ist der großzügig und offen gestaltete Wohn-, Koch- und Essbereich im Erdgeschoss. Dieser ist nach Südosten ausgerichtet, verfügt über viel Fensterfläche und einen direkten Zugang zur sonnenverwöhnten Terrasse. Die gute Ausstattung und Fußbodenheizung setzt sich in einem Duschbad und einem Wannenbad fort. Mit einem Hauswirtschaftsraum und viel Stauraum sind die Häuser perfekt auf ein reges Familienleben eingerichtet.

Zu jedem Haus gehören ein Garten und ein hauseigener Pkw-Stellplatz – die Grundstücksgröße liegt zwischen circa 307 und 326 Quadratmetern. Die gewachsene Infrastruktur rund um das Quartier lässt keine Wünsche offen. Der Sonnenkamp liegt am östlichen Stadtrand von Sarstedt und wird von viel Grün geprägt. Zwischen Hildesheim und Hannover gelegen und mit besten Verkehrsanbindungen ausgestattet. Sarstedts Innenstadt versprüht mit der Altstadt rund um die Kirche St. Nicolai und den Fluss Innerste viel Charme. Sämtliche Geschäfte und Einrichtungen für das tägliche Leben lassen sich in wenigen Minuten bequem mit dem Rad oder Auto erreichen. Ein weiteres Highlight ist das Innerstebad – ein Hallenerlebnis- und Freibad mit Whirlpool, Sauna und Solarium.

Der Kaufpreis für eines der modernen Einfamilienhäuser beträgt je nach Ausstattung und gewünschten Sonder- und Eigenleistungen 475 000 Euro aufwärts.

Kontakt Sparkasse Hannover

Marko Knust:

Telefon (05 11) 30 00 – 41 76

Cornelia Lütgens:

Telefon (05 11) 30 00 – 17 99