Vertikale Gärten und Citylife

Am pulsierenden Herzen der Stadt, direkt gegenüber den Astor-Kinos, errichtet Gundlach derzeit Eigentumswohnungen für aktives urbanes Leben. Das Nikolaiviertel ist seit einigen Jahren im Wandel begriffen. Neue Adressen für gediegenes Wohnen und gehobene Büronutzungen sind hier bereits entstanden. Die unmittelbare Nähe zur City, zur Universität, zu Museen, Kultur und die gas­tro­no­mi­sche Vielfalt machen den Reiz des Quartiers aus. In diesem quirligen Viertel bietet der aufwendig gestaltete Innenhof des Mittengrün (Entwurf: Lohaus + Carl, Hannover) angenehm entspannte Ruhe. Extensiv begrünte Dächer runden das harmonische Gesamtbild ab.

Die Gebäude fügen sich in die bestehende Blockrandbebauung ein. Die dynamische, dreidimensionale Fassade mit ihrem Erker steht in einem spannenden Kontrast zu den Nachbarn aus der Vorkriegszeit. In der geräumigen Tiefgarage mit Pkw-Aufzug sind Anschlüsse für Elektromobilität eingeplant und als Sonderwunsch zu haben. Stellplätze für die Fahrräder der Bewohner werden dort ebenfalls bereitgestellt.

44 Eigentumswohnungen (Planung und Entwicklung mit Sabo Architekten) bieten ein bis drei Zimmer zwischen 31 und 87 Quadratmeter Wohnfläche. Die Ausstattung der Wohnungen zeichnet sich durch viele komfortable Details aus. Raumhöhen bis zu drei Meter verleihen den Wohnungen ein gehobenes Ambiente. Einige verfügen über einen Balkon mit schwellenarmem Austritt zum begrünten Innenhof. Fußbodenheizung, Weitzer Parkett und hochwertige Fliesen bieten angenehmen Komfort. Die Bäder haben bodengleiche Duschen mit Ganzglastüren und wertige moderne Designaccessoires. Sonnenschutz gewährleisten elektrisch gesteuerte Textilscreens vor den Fenstern. Die sternförmige Multimediaverkabelung in Cat-7-Standard und Glasfaserleitungen erlauben schnelle Kommunikation und machen verschiedene Anbieter verfügbar. Eine Smarthome-Steuerung ist als Sonderwunsch wählbar.

Noch nicht gebaut und trotzdem sichtbar – der neue Kurzfilm zu diesem Projekt ist jetzt auf der Homepage von Gundlach zu sehen.

Kontakt Gundlach GmbH & Co. KG

Bauträger

Am Holzgraben 1

30161 Hannover

Telefon: (05 11) 31 09-100

E-Mail: vertrieb@gundlach-bau.de

Internet: www.gundlach-bau.de/mittengruen