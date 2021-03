Urbane Vielfalt – ganz entspannt

Gleich zwei Schlagadern der Stadt rahmen diesen besonderen Lebensort ein: Auf der Nordseite, abgeschirmt hinter Bürobauten, pulsiert die Podbi und führt in einer knappen Viertelstunde per Auto oder Stadtbahn in die City. Auf der Südseite nehmen die grünen Ufer des Mittellandkanals den Spaziergänger oder Radfahrer auf und geleiten ihn unbehelligt vom Treiben der Stadt in Richtung der Anderter Schleuse oder bis nach Wunstorf, wo der Kanal per Doppelbrücke die Leine quert. Moderne Klinkerarchitektur in weiten, aufwendig gestalteten Grünflächen – so zeigt sich das entstehende Wohnquartier Buchholzer Grün am ehemaligen Standort des Oststadtkrankenhauses. Eine Kita im Quartier, Schulen, Arztpraxen und Einkaufsmöglichkeiten in großer Fülle sind zu Fuß schnell erreicht. Auch Kneipen, Restaurants und Fitnessstudios liegen zahlreich in der Nähe.

Gundlach errichtet in bevorzugter Lage 22 Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern auf circa 65 bis 110 Quadratmetern Wohnfläche. Von hier aus geht der Blick über Schrebergärten Richtung Kanal. Der klare Baukörper mit seinen prägnanten geschwungenen Balkonen ist ein Entwurf von Springer Architekten Berlin, die in Planung und Entwicklung mit Rüßmann Architekten BDA Hannover zusammenarbeiten. Für die Gestaltung der Außenanlagen zeichnen die Landschaftsarchitekten Lohaus + Carl Hannover verantwortlich. Basis des viergeschossigen Baukörpers bildet eine Tiefgarage mit 23 Einstellplätzen, Kellerräumen und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Elek- trische Ladevorrichtungen mit intelligentem Lademanagement sind als Sonderwunsch zu haben. Personenaufzüge führen direkt vor die Wohnungstüren.

Die Ausstattung der Wohnungen besteht aus vielen geschmackvollen Details und kann teils individuell gewählt werden: hochwertige Fliesen in Natursteinoptik, Weitzer Parkett, bodengleich geflieste Duschen, Design-Badaccessoires. Im Erdgeschoss gibt es elektrische Rollläden, im Dachgeschoss Lichtkuppeln. Dreifach verglaste Fenster und die Komfort-Lüftungsanlage garantieren den KfW-Effizienzhaus-40-Standard. Jede Wohnung verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse mit schwellenarmem Austritt. Glasfaserleitungen, Multimedia-Verkabelung (CAT 7) sowie Videogegensprechanlage unterstreichen den modernen Anspruch des Hauses. Extensiv begrünte Dächer, die für die Aufnahme von Fotovoltaikanlagen vorbereitet sind, runden das harmonische Gesamtbild ab. Der Kaufstart ist erfolgt.

Im gleichen Bauabschnitt werden übrigens auch Mietwohnungen von Gundlach angeboten.

