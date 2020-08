Strandkörbe fürs Urlaubsfeeling zu Hause

Das Reiseziel ist in diesem Jahr ein noch größeres Thema als bisher. Doch warum der Stress? Mit HolzLand Stoellger wird schnell klar: Auch zu Hause kann man es sich richtig schön machen. Und das sogar langfristig. Wer sich das Urlaubsfeeling in den Garten holen möchte, ist in Langenhagen genau richtig – denn hier gibt’s alles für die perfekte sommerliche Gartenausstattung. Beim Rundgang durch die Ausstellung fällt dabei speziell eines ins Auge: Strandkörbe! In fröhlich bunten Farben, in elegant gedeckten Tönen, klassisch mit Bullaugen oder in XL-Ausführung. Auch das Geflecht, den Korpus und die Polsterung gibt’s in verschiedenen Variationen. Vom günstigen Einsteigermodell bis zum Luxusstrandkorb ist in Langenhagen einfach alles dabei. „Am Strand sind die schönsten Körbe oft schon besetzt. Bei uns kann sich jeder seinen Lieblingskorb aussuchen“, beteuert einer der Holzhelden von Stoellger.

Direkt aus der Ausstellung mitgenommen, schafft der Korb innerhalb kürzester Zeit eine kleine Ruheoase im eigenen Garten: Entspannen, tratschen, sich windgeschützt zurückziehen oder die Sonne ins Gesicht scheinen lassen – der Strandkorb holt das Urlaubsfeeling im Nu nach Hause. „Dann ist nur noch die Frage, welches Familienmitglied am schnellsten ist“, so der Profi. Dabei wird klar: Er weiß genau, wovon er spricht. So erklärt er später auch den Unterschied zwischen Nordsee- und Ostseeform. „Gerade für die Gestaltung zu Hause kann die Form des Strandkorbs entscheidend sein. Und die hat viel mit seiner ursprünglichen Herkunft zu tun“, sagt der Fachmann. Was genau das bedeutet, verraten die Holzhelden im Blog ihrer neuen Website.

Eine kleine Urlaubsfreude hat der Profi dann auch noch auf Lager: Denn in Langenhagen gibt’s aktuell 20 Prozent Rabatt auf alle vorrätigen Strandkörbe. Vorbeikommen und Probeliegen lohnt sich also in jedem Fall.