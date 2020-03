Was gibt es Schöneres, als Terrasse und Garten jederzeit genießen zu können? Die flexible, modulare und elegante Pergola Qube Lamella aus dem Hause Ehrhardt Markisen verbindet Design und Funktionalität und erweitert Terrasse und Freisitz so, dass sich die Zeit im Freien mit maximalem Komfort erleben lässt. „Eine geniale Lösung, um sich vor der Sonne, dem Regen, Wind und Hitze zu schützen“, sagen die Experten der Tischlerei Othmer, die die Qube-Serie jetzt ins Programm genommen hat.

Bei Sonnenschein sorgen die leicht geöffneten Aluminiumlamellen für Beschattung und lassen zugleich Luft zirkulieren. Jede einzelne Lamelle ist mit Dichtungen ausgestattet und sorgt damit für eine vollständige Dichtheit gegen Regen. Die Möbel sind somit optimal geschützt, auch bei schlechtem Wetter. Bei einem Regenschauer wird das Wasser durch inte­grier­te Kanäle an den Lamellen in die umlaufende Rinne geleitet und verdeckt durch die Stützen entwässert.

Die Lamellen, Licht und Heizung lassen sich sehr einfach über einen Handsender steuern, so kann man das Schließen und das Öffnen der Lamellen exakt definieren. Die verschiedenen Ausführungen ermöglichen eine individuelle Gestaltung und Anpassung der Qube Pergola an Raum und Garten.

Weil große Öffnungen ohne Stützen ein Trend in der heutigen Architektur sind, hält die Tischlerei Othmer spezielle Lösungen für jedes Bauvorhaben bereit. Eine Variante, ohne hintere Stützen am Haus auszukommen, ist die Verwendung einer Wandkonsole, die sich harmonisch in die Konstruktion einpasst und die Lasten kon­trol­liert ins Bauwerk leitet – ohne störende Stützen. Als Zubehör bieten sich Senkrechtmarkisen mit einem Glasfasergewebe, Ganzglasschiebetüren oder Festelemente zum Schließen der Seiten an.

