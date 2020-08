Schöne Aussichten

Die warmen Töne, die in wenigen Wochen das Laub der Bäume schmücken, machen im Herbst auch vor der Haustür nicht halt. Denn wenn es draußen kalt und nass wird, suchen wir für drinnen perfekte Partner: kuschelige Plaids in herrlichen Farben für gemütliche Abende am Ofen und flauschige Teppiche, die die heimelige Atmosphäre noch steigern.

Nun gibt es zahlreiche Möglichkeiten, ein Fenster zu gestalten. Gardinen, Rollos, Jalousetten oder Plissees erfüllen nicht nur funktionelle Zwecke als Sicht- und Sonnenschutz, sondern lassen auch Licht und Schatten miteinander spielen. „In puristisch eingerichteten Räumen können helle Stoffe wie ein Weichzeichner wirken, während der moderne Faltenstoff als Wabenplissee beispielsweise gleichzeitig ein echter Energiesparer sein kann“, sagt Rainer Mucke von der Wohnraummanufaktur Mucke in der Königstraße.

Anzeige

Dekorationen nach Maß

Doch welche Fensterdekorationen sind die richtigen für die eigenen vier Wände? Darüber entscheiden neben aktuellen Trends und Farben die individuelle Wohnsituation und der Stil vorhandener Einrichtung ebenso wie die räumlichen Bedingungen. Das Team um Raumausstattermeister Rainer Mucke berät vor Ort und fertigt im hauseigenen Atelier sämtliche Dekorationen für beinahe alle Fensterformen auf Maß. Dafür stehen zahlreiche hochwertige Stoffmuster und Materialien zur Auswahl. Edle Stangensysteme und Schienen geben den wohnlich gestalteten Fenstern später sicheren Halt.

Weitere NP+ Artikel

Smarthome ist das Zauberwort, wenn es um höchsten Wohnkomfort geht. Deshalb gibt es für Jalousetten und Plissees mittlerweile elektronische Lösungen mit Akkuantrieb. Darüber hinaus kann das tägliche Auf und Ab bequem vom Smartphone aus gemanagt werden.