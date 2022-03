Mein Sonnenschein

Keine Frage: Im Sommer ist ein Garten mit Schaukel, Sandkasten oder Planschbecken ein echtes Paradies für Kinder! Hier können sie sich nach Herzenslust austoben und spielen – Langeweile Fehlanzeige. Doch zu viel Sonne tut Klein – und Groß – gar nicht gut! Gerade in den Mittagsstunden ist ein Abstecher in die eigenen vier Wände deshalb eine prima Idee – wenn diese über einen passenden Sonnenschutz verfügen.

Drinnen sein und ein perfektes Raumklima genießen, während draußen der Asphalt glüht? Dank optimaler Beschattung ist das kein Problem! Dafür gibt es maßgefertigte Aluminium-Rollläden, die bis zu 92 Prozent der Sonnenstrahlen reflektieren, bevor diese auf das Fensterglas auftreffen – und somit einen ausgezeichneten sommerlichen Wärmeschutz bieten. Das macht sich selbst in der Dachetage oder im Wintergarten positiv bemerkbar. Denn dort, wo sich die Hitze sonst ganz besonders staut, lässt es sich jetzt richtig gut aushalten.

Das Beste: Dank ausgeklügelter Lamellen mit spezieller Lochung, die sich in beliebig wählbaren Abständen mit einem Voll-Profil kombinieren lassen, muss niemand im Dunkeln sitzen. Spezielle Lichtschienen lassen genug Helligkeit in den Wohnraum und erzeugen ein angenehmes Streulicht. Lästige Reflexionen auf TV-Bildschirm, Tablet & Co. gehören damit ebenfalls der Vergangenheit an. Auch in der kalten Jahreszeit können Aluminium-Rollläden punkten: Zwischen dem geschlossenen Rollladenpanzer und der Fensterscheibe bildet sich eine dämmende Luftschicht, die verhindert, dass kostbare Heizwärme ungenutzt nach außen entweicht – das spart Geld und schont das Klima. Doch die praktischen Beschattungshelfer „made in Germany“ können noch mehr: Sie bieten zuverlässigen Schutz vor belastender UV-Strahlung, neugierigen Blicken, störendem Straßenlärm sowie Wind und Wetter. Sind die Rollläden geschlossen, können selbst Hagelkörner in Hühnereigröße dem Fensterglas nichts anhaben.

HLC