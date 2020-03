Charmant und gemütlich zeigt sich das Wohnensemble Raupert Hof an der Wülfeler Straße, Ecke Katzenwinkel. Das Ensemble der historischen Gebäude steht unter Denkmalschutz. Das Fachwerkhaus wurde liebevoll saniert und soll den Fahrrädern der Bewohner Platz bieten. Ebenso die Remise, die für Abstellräume und Kfz-Stellplätze vorgesehen ist. Nicht zu erhalten waren die Scheune und das Gutshaus, sie wurden zeitgemäß interpretiert in ihren ursprünglichen Konturen neu errichtet.

Ein echtes architektonisches Schmuckstück können die Bewohner von insgesamt 19 Wohneinheiten, mit Flächen zwischen 91 und 242 Quadratmetern, genießen. Die moderne Architektur der Neubauten steht in spannendem Kontrast zu den Bestandsbauten. Der lebenswerte Innenhof bildet ein Zen­trum der Anlage für das alltägliche Miteinander.

Gundlach hat das Büro [pfitzner moorkens] architekten aus Hannover mit der Umnutzungs- und Neubauplanung beauftragt. Im neuen Gutshaus sind fünf großzügige Eigentumswohnungen entstanden. Die neue Scheune teilt sich in zwei Wohnungen und vier Stadthäuser, die über drei Geschosse reichen. Ergänzt wird das Ensemble durch acht moderne Reihenhäuser. Alle sind sie in bewährter Gundlach-Qualität hochwertig ausgestattet.

Die Stadt Hannover betrachtet diese Neuwidmung einer historischen Hofstelle als Musterprojekt.

