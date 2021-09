Gesundes Wohlfühlwohnen

Um das Wohlfühlambiente in den eigenen vier Wänden optimal abzurunden, ist die Verwendung wohngesunder Materialien essenziell. Spezialisten für Holz und Farbe bieten dafür wertvolle Unterstützung mit Produkten auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe.

Im Fokus steht der natürliche Rohstoff Holz mit seiner unverwechselbaren Kombination aus Farbe, Struktur und Geruch: Holz ist nicht nur optisch attraktiv und äußerst robust, sondern trägt dank seiner Atmungsaktivität auch nachhaltig zu einer Verbesserung des Raumklimas bei. Damit Massivholzdielen, Möbel oder Arbeitsplatten dauerhaft geschützt und schön bleiben, empfiehlt sich eine Behandlung mit Hartwachs-Ölen.

Sie basieren auf natürlichen Ölen und Wachsen und enthalten keine Konservierungsstoffe, Aromate oder Biozide. Hartwachs-Öle verleihen dem Holz eine offenporige, atmungsaktive Oberfläche, die feuchtigkeitsregulierend wirkt und zu einem gesunden Wohnklima beiträgt. Dabei ist der natürliche Anstrich im getrockneten Zustand gesundheitlich absolut unbedenklich und sogar für Kinderspielzeug geeignet. Ein farbloses Hartwachs-Öl ist in vier Glanzgraden – glänzend, seidenmatt, matt und halbmatt – verfügbar. Für noch mehr optische Raffinesse stehen zudem sieben farbige Varianten und drei Effekt-Töne zur Auswahl. Wer sich zum Beispiel den angesagten Raw Look nach Hause holen und hellem Holz eine nahezu unsichtbare Veredlung ohne „Dauernasseffekt“ verleihen möchte, setzt auf Hartwachs-Öl in einem natürlichen Farbton. Es macht die Oberfläche schmutzunempfindlich, wasserabweisend sowie abriebfest und erzeugt eine angenehme Haptik. Kurzum: Hartwachs-Öle bieten ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit, Qualität und Effizienz.

HLC