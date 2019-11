Fliesen Heidbrink

Wenn es um das Thema Fliesen geht, gibt es für den Endverbraucher eine große Vielfalt von Formaten, Größen und Designs. Den Überblick zu bekommen oder zu behalten ist da nicht immer ganz einfach. Gut also, wenn man kompetente Ansprechpartner findet, die mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Eine besonders gute Adresse ist Fliesen Heidbrink in Kirchhorst.

Das Osnabrücker Traditionsunternehmen hat seit 2003 eine Niederlassung in Kirchhorst, in der kaum Wünsche offen bleiben. Das liegt in erster Linie an der 2000 Quadratmeter großen Ausstellung in der Sattlerstraße 4, in der die Vielfalt und unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten im Fliesenbereich in kleinen Badanwendungen gezeigt und lebendig werden. Die Bandbreite reicht von großformatigen Fliesen fürs Bad über Mosaikfliesen oder Fliesen von Holz- bis zu Betonoptik.

Egal, für welche Fliese sich der Kunde letztendlich entscheidet, das nötige Zubehör für das Verlegen – vom Kleber bis zur Edelstahlabschlussschiene – kann Heidbrink natürlich ebenfalls beisteuern.